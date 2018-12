Barca từng đánh giá Mourinho cao hơn Guardiola

Guardiola: 'Mourinho rất mạnh mẽ và sẽ sớm trở lại' / Năm điểm đến lý tưởng của Mourinho sau khi rời Man Utd

Mourinho và Pep Guardiola từ những người bạn thời ở Barca tới hai huấn luyện viên hàng đầu thế giới. Ảnh: Marca/ AFP.

Bộ phim tài liệu '"Take the ball, pass the ball" (Nhận bóng, chuyền bóng) nói về giai đoạn hoàng kim của Barca dưới thời HLV Guardiola đã hé lộ hành trình đưa nhà cầm quân này lên ghế nóng. Khi đó, đối thủ của Guardiola - Jose Mourinho được phần lớn thành viên ban lãnh đạo Barca ủng hộ.

Mourinho là người tự do trong nửa đầu năm 2008 sau khi chia tay Chelsea. Nhà cầm quân Bồ Đào Nha được đánh giá là HLV có tố chất vô địch và thuộc nhóm hàng đầu châu Âu thời điểm đó. Guardiola thì có bản lý lịch khiêm tốn hơn rất nhiều, khi mới thành công cùng đội Barca B.

"Khi đó các thành viên ban lãnh đạo nghiêng về Mourinho bởi những gì ông ấy đạt được là rất rõ ràng", cựu Chủ tịch Barca Joan Laporta nhớ lại. "Bốn hay năm thành viên ban lãnh đạo lựa chọn Mourinho. Họ cho rằng Barca cần những người đã khẳng định được đẳng cấp hàng đầu. Khi đó, một Phó chủ tịch CLB thậm chí đã gặp mặt Mourinho tại Vigo".

Phó chủ tịch Barca thời điểm đó, Marc Ingla, khẳng định ưa thích Mourinho trong phim tài liệu, nhấn mạnh HLV này chắc chắn sẽ mang lại thành công nếu tới sân Nou Camp.

"Mourinho là ngôi sao ở Chelsea và đang tự do. Ông ấy dùng sơ đồ 4-3-3 ở thời điểm đó và chuẩn bị sẵn bài thuyết trình gồm các chiến thuật cũng như cách thức cầu thủ di chuyển. Tôi chắc chắn Mourinho sẽ thành công với Barca", ông Ingla cho biết.

Không chỉ giành được tín nhiệm từ ban lãnh đạo, Mourinho còn được ủng hộ bởi các trụ cột là tiền vệ Xavi và Victor Valdes. Bộ đôi này từng làm việc với Mourinho khi ông còn là trợ lý cho HLV Van Gaal.

"Mourinho giúp các cầu thủ trẻ rất nhiều", Xavi nhớ lại. "Van Gaal đôi khi cử ông ấy xuống làm việc ở đội Barca B. Ông ấy giám sát luyện tập, khả năng kiểm soát bóng, vị trí, cách xử lý. Chúng tôi làm việc ở mọi khía cạnh của bóng đá với Mourinho".

Mourinho trong chuyến trở lại Nou Camp vào năm 2010 và giúp Inter vượt qua Barca một cách kịch tính. Ảnh: Reuters.

Valdes từng có màn đối đầu gay gắt với Mourinho ở trận bán kết lượt về Champions League 2010 giữa Barca và Inter. Nhưng khi còn là cầu thủ trẻ, thủ môn này đã dành rất nhiều thời gian để luyện tập cùng nhà cầm quân Bồ Đào Nha.

"Tôi chơi cho đội trẻ và Mourinho xuất hiện một tuần một lần để hướng dẫn và có ảnh hưởng lớn tới cách chúng tôi thi đấu", Valdes cho biết.

Khi việc bổ nhiệm Mourinho chỉ còn là vấn đề thời gian, một sự việc xảy ra và làm thay đổi tất cả. Huyền thoại Johan Cruyff không đồng tình với phương án chọn Mourinho, và đề bạt Pep Guardiola. Sức ảnh hưởng quá lớn của Cruyff khiến cuộc lựa chọn nhanh chóng xoay chiều.

"Chúng ta có người xứng đáng ở đội trẻ. Điều cần làm bây giờ là cho anh ấy ngồi đúng vị trí", Cruyff nói về Guardiola.

Cựu chủ tịch Joan Laporta thừa nhận các thành viên Barca rất trung thành với những ý tưởng của Cruyff. Và khi huyền thoại Hà Lan lên tiếng, câu chuyện lựa chọn ai làm HLV kết thúc.

Sự ủng hộ của Cruyff (trái) với người học trò cũ giúp Guardiola vượt mặt Mourinho.

"Người đại diện của Mourinho gọi tôi và hỏi có đưa ông ấy về làm huấn luyện viên Barca hay không? Tôi trả lời: Không, Jorge (Mendes), đó sẽ là Guardiola", Laporta nhớ về cuộc gọi đã làm thay đổi lớn bộ mặt câu lạc bộ trong thế kỷ 21.

"Khi tôi nói với Guardiola là sẽ bổ nhiệm ông ấy làm HLV, nhưng nếu mùa giải không diễn ra suôn sẻ... thì bất ngờ ông ấy ngắt lời tôi. Ông ấy nói rằng: Anh biết là tôi sẽ giành chiến thắng mọi giải đấu nếu lên làm HLV", Laporta kể thêm.

Guardiola không nói suông, giúp Barca thâu tóm toàn bộ sáu danh hiệu trong năm 2009 sau khi ngồi lên ghế nóng. Trong bốn mùa dẫn dắt Barca, nhà cầm quân này giành 14 danh hiệu, bao gồm hai Champions League và ba La Liga, trở thành HLV thành công nhất lịch sử CLB.

Mourinho, sau khi không thể trở lại Barca, đã ngồi lên ghế nóng Real và góp phần tạo ra giai đoạn cạnh tranh gay gắt bậc nhất giữa hai đại gia Tây Ban Nha.

