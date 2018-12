Barca mất Luis Suarez trong hai tuần

Cầu thủ Barca sớm nói lời chia tay mùa giải 2018-2019 / Barca thoát thua Atletico nhờ bàn gỡ phút 90

Suarez chơi trọn 90 phút trong trận hoà Atletico 1-1 ở La Liga cuối tuần qua, nhưng sẽ phải nghỉ thi đấu để trị liệu tế bào gốc. Theo Four Four Two, đây là biện pháp bắt buộc để xử lý chấn thương ở đầu gối phải của tiền đạo người Uruguay.

Theo thông báo của Barca, Suarez sẽ nghỉ hai tuần, đồng nghĩa với việc trung phong 31 tuổi này không thể góp mặt khi đội nhà làm khách trên sân PSV ở Champions League ngày mai 28/11. Suarez cũng sẽ ngồi ngoài khi Barca đấu trận derby với Espanyol ở La Liga ngày 8/12.

Suarez đang là chân sút tốt thứ hai của Barca mùa này với chín bàn. Sự vắng mặt của anh sẽ khiến đội phụ thuộc nhiều hơn vào Messi - người đang dẫn đầu với 14 bàn trên mọi mặt trận.

Thủ môn Jasper Cillessen thì nghỉ tới ba tuần, với chấn thương cơ bắp đùi trong lúc khởi động trước trận hoà Atletico Madrid hôm 24/11. Trong khi đó, Arthur, người đá 80 phút trước Ateltico, cũng gặp trục trặc ở cơ khép, và bị loại khỏi danh sách đi Hà Lan đấu PSV.

Trước ba cái tên này, danh sách bệnh binh của Barca đã có Sergi Roberto, Rafinha, Thomas Vermaelen và Sergi Samper. Rafinha bị đứt dây chằng chéo đầu gối trái và coi như không thể thi đấu suốt phần còn lại của mùa giải. Roberto thì gặp vấn đề nhẹ hơn ở gân kheo.

Barca đã đoạt vé đi tiếp ở bảng B Champions League. Nhưng họ vẫn cần lực lượng mạnh nhất cho mục tiêu đánh bại PSV và giữ chắc ngôi nhất bảng. Sự vắng mặt của một loạt trụ cột vì chấn thương có thể sẽ khiến thầy trò Valverde gặp chút khó khăn với nhiệm vụ này.

Danh sách cầu thủ Barca đi Hà Lan đấu PSV giữa tuần này.

Nhật Tảo