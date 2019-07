Bale được chào mời lương tuần 1,25 triệu USD ở Trung Quốc

CLB Quốc An Bắc Kinh hứa biến Gareth Bale thành sao bóng đá lĩnh lương cao nhất thế giới.

Tranh thủ cơ hội Real Madrid đang muốn bán Bale, Quốc An quyết chi mạnh để sở hữu một trong những cầu thủ hàng đầu thế giới. Theo tờ AS (Tây Ban Nha), để thuyết phục, đội bóng Trung Quốc sẵn sàng trả mức lương cao nhất thế giới bóng đá khoảng 60 triệu đôla mỗi năm, hay 1,25 triệu/tuần. Mức này cao hơn gấp ba lần so với 17 triệu mỗi năm mà Bale đang lĩnh tại sân Bernabeu.

Khó khăn lớn nhất đối với Quốc An trong thương vụ này là sự đồng ý của Bale. Ở tuổi 29, ngôi sao Xứ Wales vẫn muốn ở lại châu Âu thi đấu đỉnh cao và giành thêm một vài danh hiệu.

Khó khăn thứ hai mà Quốc An phải đối mặt là phí chuyển nhượng. Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) quy định, khi mua cầu thủ ngoại, bên cạnh phí chuyển nhượng trả cho CLB bán, đội mua phải nộp cho CFA một khoản tương tự. Điều này có nghĩa, nếu Real đòi 60 triệu đôla để nhả Bale, Quốc An phải chi 120 triệu.

Bale sẽ có rất nhiều tiền nếu chịu đến Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Việc thuyết phục Real giảm phí chuyển nhượng có thể là điều bất khả thi, khi đội bóng Tây Ban Nha đang cần tiền để cân bằng ngân sách. Từ đầu kỳ chuyển nhượng hè, Real đã chi đến 350 triệu đôla để mua sáu cầu thủ mới.

Giữa Real và Bale từng có mâu thuẫn lớn về việc chuyển nhượng. Trong khi CLB đòi bán, ngôi sao Xứ Wales không muốn ra đi mà bị giảm lương. Khi phải chịu sức ép từ ban lãnh đạo, Bale tức giận đến mức tuyên bố sẵn sàng ở lại ngồi ghế dự bị và chơi golf.

Trước sự "cứng đầu" của Bale, hôm 21/7, đích thân HLV Zidane công khai đề nghị cậu học trò ra đi sớm. Hành động hắt hủi này đã phải nhận phản ứng dữ dội từ đại diện của Bale, Jonathan Barnett, người cho rằng Zidane đối xử quá bạc bẽo với cầu thủ từng giúp Real giành bốn Champions League.

Man Utd, Bayern, Tottenham và PSG là bốn đội châu Âu đang khao khát có sự phục vụ của Bale. Tuy nhiên, không đội nào trong số này chịu trả mức lương mà Bale ưng ý, hoặc đáp ứng được yêu cầu chuyên môn.

Thanh Quý (theo AS)