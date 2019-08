Arsenal và ngày về Top 4 chẳng còn xa

Từ những tín hiệu tích cực trên thị trường chuyển nhượng hè 2019, người hâm mộ Arsenal có thể hy vọng vào việc trở lại nhóm dẫn đầu Ngoại hạng Anh.

Ngày 1/8, CĐV Arsenal nói riêng và bóng đá nói chung không khỏi ngỡ ngàng khi biết tin đội chủ sân Emirates chi 89 triệu USD mua Nicolas Pepe từ Lille. Con số 37 bàn mà Pepe ghi cho Lille trong hai mùa vừa qua chưa hẳn thuyết phục, nhưng việc Arsenal vượt qua PSG, Man Utd và Napoli để giành tiền đạo cánh người Bờ Biển Ngà đủ khiến thị trường chao đảo. 89 triệu không chỉ là kỷ lục trong lịch sử Arsenal, mà còn cho thấy tư duy đang thay đổi của ban lãnh đạo. Arsenal không còn chờ đến kỳ chuyển nhượng mùa đông mới chịu chi tiền (như vụ mua Aubameyang tháng 1/2018), mà sẵn sàng đầu tư mạnh ngay từ mùa hè. Đội đứng thứ năm Ngoại hạng Anh mùa trước cũng sẵn sàng thọc tay sâu hơn vào túi, chứ không còn rụt rè trước các đại gia như nhiều năm trước.

Pepe có thể là nhân tố đưa Arsenal đi lên.

Vụ mua Pepe là một ví dụ để thấy chuyển nhượng đang trở thành một ưu điểm của Arsenal mùa này. Ngoài tiền đạo có giá kỷ lục, HLV Unai Emery còn có một thương vụ khôn ngoan khi mượn thành công Dani Ceballos từ Real Madrid. Là nhạc trưởng của tuyển Tây Ban Nha vô địch U19 châu Âu 2015 và U21 2019, Ceballos có tiềm năng trở thành "David Silva mới". Nếu có đủ thời gian và sự tin tưởng, anh sẽ đóng vai trò quan trọng trong đội hình Arsenal.

HLV Emery cũng đã chiêu mộ được hai tài năng 18 tuổi, tiền đạo Gabriel Martinelli và trung vệ William Saliba. Đặc biệt, trước khi kỳ chuyển nhượng khép lại, ông kịp có thêm hậu vệ cánh Kieran Tierney và trung vệ David Luiz.

Với Arsenal, mọi bổ sung cần thiết đều đã có. Họ chỉ còn chờ các cầu thủ kết nối với nhau một cách suôn sẻ.

Lẽ dĩ nhiên, nhóm tân binh sẽ không thể làm nên chuyện nếu Arsenal thiếu một đội bóng mang tính nền tảng. Điều may mắn cho họ là HLV Emery đã xây dựng được một đội ngũ như vậy từ mùa trước. Ngay trong mùa đầu tiên làm việc, nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã ổn định được phong cách cũng như phong độ. Khi kết thúc giải Ngoại hạng Anh 2018-2019, Arsenal chỉ kém Top 4 đúng một điểm. Họ cũng gây ấn tượng với thành tích vào chung kết Europa League - trận chung kết Cup châu Âu đầu tiên của CLB từ năm 2006.

So với hai năm cuối của triều đại Arsene Wenger, Arsenal đang có sự tiến bộ rõ rệt về chất. Điều này được chính cựu danh thủ Marin Keown công nhận.

Bước chuẩn bị chu đáo. Ngay từ chuỗi trận giao hữu, Arsenal đã duy trì được sự ổn định và đạt phong độ cao. Họ lần lượt thắng Colorado Rapids 3-0, Angers 4-3 trong loạt luân lưu, Bayern Munich 2-1 và Fiorentina 3-0. Trong ba trận cuối, họ chỉ thua Real trong loạt luân lưu và thua Barca, Lyon 1-2 đều trong thế bị ngược dòng.

Với Emery, điều quan trọng là tạo bước chạy đà thuận lợi và cảm giác bóng tốt cho các cầu thủ. Ông đã đạt được điều đó, nhất là với Aubameyang. Trong ba trận gần nhất, tiền đạo người Gabon đều ghi bàn vào lưới Real, Barca và Lyon.

Một điểm ấn tượng khác trong quá trình chuẩn bị của Arsenal là sự giao hòa giữa những cầu thủ của đội A và nhóm cầu thủ trẻ. Reiss Nelson, Joe Willock, Emile Rowe... đều có cơ hội thi đấu cùng Kolasinac, Aubameyang, hay đội trưởng mới Xhaka. Điều này cho phép HLV Emery có thể chia sẻ lực lượng cho cả bốn đấu trường mà Arsenal tham dự.

Arsenal đang dần vững vàng dưới tay Emery. Ảnh: Reuters

Điểm mấu chốt trong cuộc đua vào Top 4 không chỉ là việc Arsenal chuẩn bị như thế nào, mà còn cần so sánh tương quan với đối thủ. Về điểm này, thầy trò Emery đang may mắn do Chelsea và Man Utd đều gặp những vấn đề lớn.

Theo cựu danh thủ Keown, hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp đều có HLV ít kinh nghiệm, Frank Lampard và Ole Gunnar Solskjaer. So với hai đồng nghiệp này, Emery ở một đẳng cấp khác. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha từng có ba lần liên tiếp giành Europa League với Sevilla, thành tích độc nhất trong lịch sử. Ông cũng dẫn dắt PSG đến bảy danh hiệu tại Pháp trong vòng chưa đầy hai năm.

Với riêng Chelsea, vấn đề không chỉ dừng lại ở HLV. Do lệnh cấm từ FIFA, họ không thể mua cầu thủ mới trong kỳ chuyển nhượng hè. Họ cũng mất Eden Hazard vào tay Real và Luiz vào tay Arsenal. Nếu không có gì đặc biệt xảy ra, Chelsea khó lòng giữ được vị trí thứ ba như mùa trước.

Man Utd khác Chelsea ở việc được mua cầu thủ thoải mái, nhưng cũng không khá hơn nhiều. Ngoài hàng thủ được củng cố nhờ sự xuất hiện của Harry Maguire và Aaron Wan-Bissaka, Quỷ Đỏ không có thêm bất kỳ bổ sung thực sự nào cho các tuyến còn lại. Sau khi lần lượt hỏi mua Bruno Fernandes, Pepe, Milinkovic-Savic và Paulo Dybala, họ kết thúc kỳ chuyển nhượng một cách lặng lẽ. Nhiều CĐV Man Utd đang gây sức ép đòi Ed Woodward, người chịu trách nhiệm đàm phán, phải từ chức. Nhiều trang báo cũng đánh giá, Man Utd là kẻ thua trong kỳ chuyển nhượng hè khi không biết cách tăng cường hàng công.

Ngoài việc lỡ cơ hội mua, Quỷ Đỏ còn gây bất ngờ qua việc bán Romelu Lukaku mà không cần sự thay thế. HLV Solskjaer và nhiều chuyên gia có thể không ưa Lukaku, nhưng thực tế nóng hổi vẫn xác nhận rằng, tiền đạo người Bỉ là tác giả hai bàn trong trận thắng 3-1 trên sân PSG mùa trước.

Solskjaer bất đắc dĩ quay về lựa chọn từng bị ruồng bỏ Alexis Sanchez.

Nếu xếp trên cả Man Utd lẫn Chelsea, Arsenal sẽ có khả năng lớn vào Top 4. Họ thậm chí có thể cạnh tranh vị trí thứ ba với Tottenham, trong khi hai vị trí đầu khó thoát khỏi tay Man City và Liverpool. Mùa trước, Tottenham chỉ hơn Arsenal đúng một điểm.

Arsenal bắt đầu trượt dài trong "cơn ác mộng ngoài Top 4" từ cuối triều đại Wenger. Họ xếp thứ năm mùa 2016-2017 và thứ sáu mùa 2017-2018, sự sa sút khiến Wenger phải ra đi, trước khi xếp thứ năm mùa trước. Tuy nhiên, CĐV có thể coi ba mùa này như một quãng thời gian nghỉ nhằm chuẩn bị cho sự trở lại của một ông lớn. Với những bước đi đúng đắn mà Emery đang thực hiện, rất có thể điều đó sẽ thành hiện thực trong mùa 2019-2020.

Danh sách thi đấu của Arsenal

Thủ môn: Bernd Leno, Emiliano Martínez, Matt Macey

Hậu vệ: Héctor Bellerín, Kieran Tierney, Sokratis Papastathopoulos, Rob Holding, Nacho Monreal, Shkodran Mustafi, Calum Chambers, David Luiz, Konstantinos Mavropanos, Sead Kolašinac, William Saliba

Tiền vệ: Mohamed Elneny, Henrikh Mkhitaryan, Dani Ceballos, Mesut Özil, Lucas Torreira, Ainsley Maitland-Niles, Joe Willock, Mattéo Guendouzi, Emile Smith Rowe, Granit Xhaka

Tiền đạo: Alexandre Lacazette, Pierre-Emerick Aubameyang, Nicolas Pepe, Reiss Nelson, Gabriel Martinelli

Những vụ chuyển nhượng gây chú ý:

Đến: Nicolas Pepe, Kieran Tierney, David Luiz, Dani Ceballos, Gabriel Martinelli, William Saliba

Đi: Aaron Ramsey, Alex Iwobi, Laurent Koscielny, Cech, Danny Welbeck, Osipina, Lichtsteiner

Thành tích mùa trước: thứ năm Ngoại hạng Anh, vòng 4 FA Cup, tứ kết Cup Liên đoàn, chung kết Europa League

Thanh Quý