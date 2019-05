Arsenal nổi cáu với UEFA vì trận chung kết Europa League

Những vấn đề liên quan đến vé và địa điểm tổ chức ở Baku (Azerbaijan) khiến đội bóng Anh phản ứng mạnh mẽ với UEFA.

Sân Olympic ở Baku, Azerbaijan. Ảnh: Reuters.

"Mọi thành viên Arsenal rất vui vì lọt vào trận chung kết Europa League và tất cả đều mong chờ cuộc so tài với Chelsea vào ngày 29/5. Tuy nhiên, chúng tôi vô cùng thất vọng với thực tế do hạn chế vận chuyển, UEFA chỉ phân phối tối đa 6.000 vé cho Arsenal trong tổng số 60.000 vé. Chúng tôi có khoảng 45.000 CĐV mua vé xem cả mùa. Việc rất nhiều CĐV bỏ lỡ trận chung kết chỉ vì lý do hạn chế vận chuyển là hoàn toàn không hợp lý", Arsenal đăng kiến nghị trên trang web hôm 16/5.

Sân Olympic ở thủ đô Baku, Azerbaijan là nơi tổ chức. Đây là lần đầu tiên một trận chung kết Cup châu Âu diễn ra tại Azerbaijan, quốc gia nằm giáp Iran và có căng thẳng chính trị với một nước láng giềng khác là Armenia.

Căng thẳng giữa Arzerbaijan và Armenia từng gây khó khăn cho Arsenal ở vòng bảng. Do là người Armenia, trong trận đấu vòng bảng, tiền vệ Henrikh Mkhitaryan không được vào Azerbaijan chơi với chủ nhà Qarabag.

"Thay mặt CĐV, chúng tôi muốn tìm hiểu các tiêu chí lựa chọn địa điểm tổ chức trận chung kết, cũng như những tính toán của UEFA về việc phục vụ CĐV trong quá trình lựa chọn này. Xa hơn, chúng tôi muốn UEFA đảm bảo rằng yêu cầu và vấn đề hậu cần cho CĐV là một phần quan trọng trong những quyết định tương lai. Những gì xảy ra mùa này là không thể chấp nhận được và không thể lập lại", Arsenal kiến nghị.

Chelsea cũng chỉ được phân phối 6.000 vé. Số vé còn lại nhiều khả năng sẽ thuộc về những CĐV trung lập chủ nhà.

