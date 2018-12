Arda Turan bị treo giò 16 trận vì đẩy trợ lý trọng tài

Messi nới rộng cách biệt với Salah, chạm một tay vào Giày Vàng / Villarreal tặng tàu ngầm vàng cho Iniesta

Cựu sao Barca nhận thẻ đỏ vì đẩy trọng tài biên

Tình huống gây tranh cãi diễn ra ở phút 94, trong trận đấu thuộc vòng 32 giải vô địch Thổ Nhĩ Kỳ hôm 5/5. Nguyên nhân xuất phát từ một quyết định phất cờ của trợ lý trọng tài, dẫn tới việc Turan dùng tay đẩy ông này. Tiền vệ của Basaksehir cũng có những lời lẽ không hay, đồng thời phải nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Hôm 10/5, Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ quyết định phạt tổng cộng 16 trận treo giò đối với Turan. Mức phạt gồm 10 trận cho hành vi tấn công trợ lý trọng tài, ba trận cho hành vi đe dọa và ba trận cho thẻ đỏ. Ngoài ra, ngôi sao 31 tuổi còn phải nộp phạt 10.450 đôla.

Turan phải trả giá cho sự nóng nảy với đội ngũ điều khiển trận đấu. Ảnh: Reuters

Trước khi Turan bị truất quyền thi đấu, Basaksehir cũng đã mất một cầu thủ vì thẻ phạt (Mossoro, phút 38). Chính vì vậy, từ chỗ dẫn bàn nhờ công Bajic phút 14, Basaksehir để Robinho gỡ 1-1 ở phút 90 cho đội khách. Kết quả này khiến Basaksehir rơi xuống vị trí thứ ba với 66 điểm. Fenerbahce cũng có điểm số tương tự nhưng xếp thứ hai do có hiệu số tốt hơn. Galatasaray vẫn dẫn đầu với 69 điểm, trong khi giải chỉ còn hai vòng.

Đây không phải là lần đầu tiên Turan gây rắc rối với hành vi quá khích. Năm 2017, tiền vệ 31 tuổi từng bóp cổ phóng viên Bilal Mese, khi đang trên đường chuẩn bị thi đấu quốc tế cho tuyển Thổ Nhĩ Kỳ.

Bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ cũng từng chứng kiến nhiều vụ phạt nặng khác. Cầu thủ Pascal Nouma từng bị treo giò bảy tháng do hành vi thọc tay vào quần mừng bàn thắng. Engin Baytar phải nhận án 11 trận do đẩy trọng tài Cuneyt Cakir, còn Raul Meireles ngồi ngoài 11 trận do nhổ bọt vào trọng tài Halis Ozkahya.

Turan chuyển từ Barca qua Basaksehir hồi tháng 1/2018 theo hợp đồng cho mượn hai mùa rưỡi. Khi hết hợp đồng, tiền vệ 31 tuổi sẽ là cầu thủ tự do.

Thanh Quý