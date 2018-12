Allegri: 'Real, Barca là ứng viên vô địch Champions League'

Allegri: 'Juventus đã ngừng chơi bóng khi dẫn hai bàn' / Allegri: 'Barca mùa này phòng ngự tốt hơn, thực dụng hơn'

Juventus là đại diện đầu tiên của Italy lọt vào vòng tám đội. Ba đội khác đã có vé vào tứ kết Champions League mùa này là Real Madrid, Liverpool và Man City. Bayern thì cũng gần như có vé khi thắng Besiktas với tỷ số 5-0 ở lượt đi.

Dù vậy, Max Allegri vẫn dành sự tôn trọng lớn nhất cho Real Madrid và Barca, hai đội thay nhau vô địch Champions League trong bốn mùa gần nhất. Ông thầy của Juventus nhận định: "Ai cũng nói về Real và Barca. Họ là những ứng viên lớn nhất cho chức vô địch. Nhưng điều ấy không có nghĩa là Juventus e sợ họ. Bên cạnh đó, Bayern Munich cũng là một đối thủ có thể tạo ra nhiều khó khăn".

Lần thứ ba trong bốn mùa gần nhất, Juventus vào tứ kết Champions League. Ảnh: Reuters.

Juventus bước vào trận lượt về vòng 1/8 hôm qua 7/3, sau trận hòa bất lợi với tỷ số 2-2 trên sân nhà. Tuy nhiên, "Lão bà" đã chứng tỏ được đẳng cấp khi hạ Tottenham 2-1 ngay tại Wembley. Họ bị dẫn trước, nhưng hai pha lập công trong vòng ba phút của Gonzalo Higuain và Paulo Dybala đã giúp "Lão bà" lật ngược tình thế.

"Tôi thực sự hạnh phúc khi thắng Tottenham và lọt vào nhóm tám đội mạnh nhất Champions League", Massimiliano Allegri nói với Four Four Two. "Tôi đã nói ngay từ ngày ra mắt Juventus, rằng tham vọng của chúng tôi là tiến càng xa càng tốt ở đấu trường châu Âu. Dù vậy, chúng tôi luôn phải nhìn xung quanh để biết mình đang ở đâu. Khi Juventus vào tứ kết, có nghĩa chúng tôi sẽ phải gặp nhiều đối thủ mạnh".

Dưới sự dẫn dắt của Allegri, Juventus chơi thành công ở đấu trường số một châu Âu. Họ đi tới trận chung kết hai trong ba mùa gần đây.

Thắng Nguyễn