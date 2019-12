Aguero: 'Quá khó để bắt kịp Liverpool'

Tiền đạo người Argentina thừa nhận, việc san bằng cách biệt với Liverpool là nhiệm vụ bất khả thi cho Man City.

"Bây giờ, quá khó để bắt kịp Liverpool. Chúng tôi phải tập trung vào việc giành chiến thắng qua từng trận, vì chúng tôi cần dự Champions League mùa tới", Sergio Aguero nhấn mạnh.

Sau loạt trận cuối cùng của năm 2019, Liverpool đang vượt 14 điểm so với Man City. Cách biệt này có thể nâng thành 17 điểm, nếu đội dẫn đầu thắng nốt West Ham trong trận đấu bù.

Aguero không tin Man City còn nhiều cơ hội. Ảnh: Reuters

Mùa trước, trước khi Man City ngược dòng thành công, Liverpool từng vượt lên với khoảng cách bảy điểm. Nhưng hiện tại, với phong độ cao và cách biệt lớn gấp đôi, Liverpool được cho là thênh thang trên con đường giành ngôi vương.

Aguero không phải là ngôi sao đầu tiên của Man City bày tỏ sự thực tế về cuộc đua danh hiệu với Liverpool. Nhiều cầu thủ khác, và cả HLV Guardiola, cũng sớm ý thức rằng Man City cần ưu tiên cho những mục tiêu khác.

Aguero hiện có 10 bàn, sau 15 lần vào sân từ đầu mùa Ngoại hạng Anh. Anh kém bảy bàn so với cầu thủ dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới, Jamie Vardy, và kém một bàn so với đồng đội Raheem Sterling.

Man City vẫn đang là đội ghi bàn nhiều nhất: 54, hơn bảy bàn so với Liverpool. Tuy nhiên, do có năm trận thua và hai hòa, nhà đương kim vô địch hụt hơi so với đội dẫn đầu bất bại.

Ở trận vừa qua, thành công lớn nhất của Man City là vượt qua khoảng thời gian nghỉ ngắn ngủi (46 giờ, gồm cả di chuyển) để thắng Sheffield. Họ chỉ còn kém một điểm so với đội xếp thứ hai Leicester, và hơn sáu điểm so với đội xếp thứ tư Chelsea.

Aguero vớt vát hy vọng: "Chúng tôi cần tiếp tục chơi như vậy và xem chuyện gì sẽ xảy ra".

Thanh Quý (theo Goal)