Bóng chuyền nữ Việt Nam tăng bậc cao nhất lịch sử

Việt Nam leo lên thứ 22 – cao nhất từ trước đến nay, và còn kém Thái Lan chỉ một bậc trên bảng thứ tự của Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB).

Việt Nam có 155,79 điểm, lần lượt kém Thái Lan 4,63 điểm và vị trí thứ 20 của Bulgaria 7,24 điểm. Đây là khoảng cách gần nhất trong lịch sử giữa Việt Nam và Thái Lan trên bảng FIVB.

Năm 2022, Việt Nam từng bị loại khỏi bảng FIVB vì không dự các giải quốc tế. Đến tháng 6/2023, đội tuyển mới được trở lại nhờ đăng quang giải châu Á AVC Challenge Cup. Khi ấy, Việt Nam có 62 điểm và đứng thứ 49.

Việt Nam (áo xanh) thắng Thái Lan 3-2 để vô địch chặng hai giải bóng chuyền nữ SEA V-League 2025, tại nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình, ngày 10/8/2025. Ảnh: Hiếu Lương

Sau hơn hai năm, Việt Nam đã tăng 93,79 điểm cùng 27 bậc. Riêng hành trình ở hai chặng SEA V-League 2025 giúp đội tuyển có thêm 14,58 điểm.

Trong khi đó, Thái Lan tụt bảy bậc xuống thứ 22. Sự sụt giảm này là do những thất bại liên tiếp tại giải bóng chuyền thế giới Nations League (VNL). Họ cũng không được cộng điểm khi dự SEA V-League do điều lệ đặc biệt.

Theo FIVB, đội tuyển đang thi đấu tại VNL sẽ không được tính điểm các trận đấu ở châu lục và khu vực. Điều này có nghĩa là các trận đấu tại SEA V-League sẽ không được tính điểm cho Thái Lan.

Italy vẫn là đội tuyển nữ số một thế giới, xếp sau là Brazil, Ba Lan, Trung Quốc, Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ, Hà Lan, Serbia và Cộng hòa Dominican.

Thái Lan và Việt Nam lần lượt đứng thứ ba và bốn châu Á. Xếp sau trong top 10 là Kazakhstan (35), Hàn Quốc (39), Đài Loan (41), Philippines (46), Iran (54) và Ấn Độ (58).

Bóng chuyền nữ Việt Nam lần đầu thắng Thái Lan Diễn biến chính trận Việt Nam thắng Thái Lan 3-2 ở SEA V-League 2025 chặng hai.

Tại nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình hôm qua, Việt Nam lần đầu thắng Thái Lan ở một trận chính thức, sau 40 trận toàn thua. Thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt thua hai set đầu 17-25, 24-26 nhưng ngược dòng bản lĩnh để thắng 25-17, 25-22, 16-14.

Sau trận, ông Kiệt cho biết: "Toàn đội đã vượt qua giới hạn của bản thân, nhất là trong hoàn cảnh thua hai set đầu. Chúng tôi rất hạnh phúc và tự hào".

Sau SEA V-League, Việt Nam sẽ lần đầu tham dự World Cup diễn ra vào cuối tháng 8 và đầu tháng 9 rồi SEA Games 33 vào tháng 12, đều ở Thái Lan.

"Qua nhiều lần đối đầu và thất bại trước Thái Lan, tôi xem trận đấu này như cơ hội cuối cùng, một bài kiểm tra quan trọng để chuẩn bị cho mục tiêu giành HC vàng tại SEA Games", ông Kiệt nói thêm. "Những trận đấu như thế này là cơ hội để thử nghiệm các phương án, đồng thời giúp các VĐV rèn luyện bản lĩnh và tâm lý thi đấu. Tuy nhiên, chúng tôi cũng hiểu rằng cần chuẩn bị kỹ lưỡng hơn nữa cho SEA Games sắp tới, vì Thái Lan chắc chắn sẽ nghiên cứu và chuẩn bị chiến thuật kỹ càng để đáp trả".

Giải vô địch thế giới 2025 có 32 đội tuyển. Việt Nam nằm tại bảng G thi đấu ở Phuket, cùng Ba Lan, Đức, Kenya. Trong khi đó, chủ nhà Thái Lan nằm ở bảng thi đấu tại Bangkok, gặp Hà Lan, Thụy Điển, Ai Cập.

Đây là lần đầu Việt Nam dự giải đấu. Trong khi đó, Thái Lan có sáu lần tham dự với thành tích tốt nhất là đứng thứ 13 các năm 1998, 2010, 2018, 2022.

Trung Thu