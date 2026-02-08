Bốn xe khách, ôtô tải tông nhau trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang

Khánh HòaCao tốc Vân Phong - Nha Trang bị kẹt xe hơn một km do tai nạn liên hoàn giữa 2 xe tải và hai xe khách, đoạn qua xã Bắc Khánh Vĩnh, sáng 8/2

Khoảng 4h40, hai xe tải và 2 xe khách đi trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang, hướng ra các tỉnh phía Bắc. Đến khu vực xã Bắc Khánh Vĩnh xảy ra va chạm liên hoàn khiến một người bị thương nặng.

Hiện trường tai nạn. Ảnh: Trung tâm cấp cứu 115

Vụ tai nạn khiến các xe bị hư hỏng nặng, một xe khách bị biến dạng phần đầu, một nam tài xế bị đa chấn thương được đưa đi cấp cứu. Sự cố làm giao thông bị ùn tắc hơn một 1 km. Cảnh sát sau đó có mặt kiểm tra hiện trường, mở điểm quay đầu khẩn cấp trên cao tốc để điều tiết xe ra khu vực quốc lộ 1 đoạn thuộc xã Diên Khánh.

Cao tốc Vân Phong - Nha Trang dài 83 km, tổng mức đầu tư gần 12.000 tỷ đồng. Tuyến 4 làn xe, tốc độ 90 km/h, công trình rút ngắn thời gian di chuyển, giảm tải quốc lộ 1 và kết nối liền mạch mạng cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.

Bùi Toàn