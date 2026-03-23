Bốn trường công mới ở Hà Nội tuyển 2.400 học sinh lớp 10

Hà NộiHai trường THPT ở phường Vĩnh Hưng, Sơn Tây sẽ tuyển sinh năm nay, nâng tổng số trường mới lên 4 với quy mô khoảng 2.400 học sinh lớp 10.

Bốn trường THPT công lập mới gồm Hoàng Quán Chi (phường Yên Hòa), Vĩnh Hưng (phường Vĩnh Hưng), Việt Hùng (xã Đông Anh) và Xuân Khanh (phường Sơn Tây), theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Sở trước đó đã công bố hai trong số này, cuối tuần qua có thêm trường Vĩnh Hưng và Xuân Khanh báo cáo tiến độ và kế hoạch tuyển sinh.

Trong bốn trường, Xuân Khanh đã được thành lập nhiều năm, nhưng vừa hoàn tất xây mới ở địa điểm khác, giúp tăng quy mô tuyển sinh. Sở ước tính bốn trường cung cấp 2.400 chỗ học.

Ngoài ra, thủ đô có thêm hai trường tư thục là Trần Hưng Đạo (phường Vĩnh Tuy) và Edison (xã An Khánh) với tổng chỉ tiêu lớp 10 khoảng 800.

Năm nay, Hà Nội có 147.000 học sinh hoàn thành chương trình THCS. Chỉ tiêu lớp 10 công lập là 88.000 (tính cả trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên, trường nghề).

Kỳ thi này được coi là căng thẳng nhất cả nước, khi mỗi năm tỷ lệ đỗ THPT công lập khoảng 60-61%.

Hà Nội xác định xây trường mới là một trong những giải pháp trọng tâm để giảm áp lực cho kỳ thi. Trong dự thảo đồ án Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội, thành phố dự kiến xây thêm 91 trường THPT, từ nay đến 2045.

Học sinh trường THPT Đỗ Mười, trường công lập mới hoạt động từ năm 2025 ở Hà Nội. Ảnh: Tùng Đinh

Thanh Hằng