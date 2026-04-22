Bốn phiên chợ lá diễn ra xuyên lễ 30/4 trên núi Bà Đen

Tây NinhDu khách được phát lá bồ đề để mua sắm món ăn, đặc sản địa phương thay tiền mặt, trong các phiên chợ lá ngày 25-26/4 đến hết 30/4-1/5.

Cách TP HCM khoảng hai giờ di chuyển, khu du lịch Sun World Ba Den Mountain tổ chức loạt hoạt động kéo dài từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5, trong hai kỳ nghỉ liên tiếp. Các hoạt động được thiết kế theo hướng kết hợp trải nghiệm văn hóa, lịch sử và giải trí.

Năm nay, lần đầu chợ lá được tổ chức thành 4 phiên vào buổi chiều các ngày 25-26/4, 30/4 và 1/5 tại quảng trường trên đỉnh núi. Không gian thiết kế theo mô hình chợ dân gian Nam Bộ với các gian hàng sử dụng vật liệu tre, lá. Điểm khác biệt là hình thức trao đổi bằng lá bồ đề thay cho tiền mặt. Du khách đi cáp treo lên đỉnh núi sẽ được phát lá để sử dụng khi chọn mua các món ăn, đặc sản địa phương như bánh tráng, bánh bò hay các món ăn vặt.

Du khách trải nghiệm mua thức ăn bằng lá bồ đề tại chợ lá năm ngoái. Ảnh: Sun Group

Mô hình "chợ lá" do một thầy thuốc sống tại xã Hòa Thành, Tây Ninh, khởi xướng vào hơn 10 năm trước, thường được tổ chức vào rằm tháng Giêng. Ngày nay, chợ lá Tây Ninh trở thành nét văn hóa đặc sắc của địa phương, hút lượng lớn du khách nhờ yếu tố tương tác và trải nghiệm "không dùng tiền mặt" mang tính biểu tượng. Theo ban tổ chức, cách làm này tạo trải nghiệm tương tác mới lạ, đồng thời tái hiện nét văn hóa trao đổi giản dị của cộng đồng địa phương.

Lễ thượng cờ sẽ diễn ra từ 6h30 đến 7h ngày 30/4. Ảnh: Sun Group

Ngoài chợ lá, Núi Bà Đen còn diễn ra loạt hoạt động mừng ngày lễ 30/4. Trong đó, nghi thức thượng cờ mang ý nghĩa gợi nhớ về lịch sử của ngọn núi từng là căn cứ cách mạng quan trọng. Lễ thượng cờ diễn ra từ 6h30 đến 7h tại quảng trường dưới chân tượng tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn vào ngày 30/4.

Từ ngày 21/4 đến hết tháng 5, không gian trưng bày "Ký ức tự hào" cũng sẽ mở cửa, giới thiệu tư liệu, hình ảnh về núi Bà Đen qua các giai đoạn trước năm 1945, thời kỳ kháng chiến và giai đoạn phát triển du lịch hiện nay. Triển lãm được chia theo chủ đề, giúp du khách tiếp cận thông tin theo dòng thời gian, thông qua các tư liệu, hình ảnh lịch sử và hiện vật từ thời chiến. Nội dung trưng bày cũng phản ánh quá trình chuyển mình thành điểm du lịch văn hóa tâm linh quy mô lớn của núi Bà Đen tại Nam Bộ.

Trong hai ngày 30/4-3/5, khu vực triển lãm "Ký ức Tây Ninh" tổ chức hoạt động ẩm thực chủ đề "tiền tuyến" vào khung giờ 8h-10h30. Các món ăn được phục vụ miễn phí, tái hiện khẩu phần thời chiến, hướng đến trải nghiệm gắn với lịch sử địa phương. Một số món được tái hiện gồm cơm nắm, khoai mì, muối mè... gắn với đời sống thời kháng chiến.

Múa trống Chhay-dăm là loại hình được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Ảnh: Sun Group

Xen kẽ với các hoạt động lễ hội là chuỗi chương trình biểu diễn tại sân khấu Tâm An vào lúc 9h và 11h, trong hai ngày 30/4-3/5. Các tiết mục tập trung quảng bá nhiều loại hình văn hóa truyền thống của khu vực Tây Ninh và Nam Bộ như nhạc ngũ âm, múa Khmer, múa trống Chhay-dăm (di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia).

Tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn trên đỉnh núi Bà Đen. Ảnh: Sun Group

Ở độ cao gần 1.000 m, nhiệt độ tại đỉnh Núi Bà Đen thường thấp hơn khu vực đồng bằng khoảng 8-10 độ C. Thời điểm cuối tháng 4 cũng là giai đoạn xuất hiện nhiều hiện tượng mây như mây thấu kính, mây tầng hoặc biển mây vào sáng sớm. Du khách có thể tranh thủ thời gian này, kết hợp săn mây với trải nghiệm lễ hội. Theo dân địa phương, khung giờ 5h30-7h là thời điểm dễ quan sát biển mây nhất tại khu vực này.

Khu vực đỉnh núi hiện có hệ thống cáp treo đưa du khách tham quan hệ thống chùa Bà ở lưng chừng núi và khu du lịch Sun World Ba Den Mountain trên đỉnh núi. Du khách có thể kết hợp trải nghiệm thiên nhiên, chiêm bái hệ thống tâm linh và tham dự các hoạt động lễ hội trên đỉnh núi trong cùng hành trình. Tuyến cáp treo lên đỉnh được vận hành với công suất lớn, giúp rút ngắn thời gian di chuyển còn 8-10 phút thay vì leo núi truyền thống kéo dài nhiều giờ.

Đan Minh