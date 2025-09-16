Bốn người tử vong trong nhà xưởng cháy ở Hà Nội

Khoảng 4h30, lửa bùng lên tại nhà xưởng cơ khí một tầng, rộng khoảng 100 m2, chuyên sản xuất cửa, lan can, cầu thang bằng sắt, inox và nhôm kính ở thôn Văn Giáp, xã Thường Tín. Vợ chồng chủ xưởng và hai con nhỏ đang ngủ trên gác xép phía trong cùng nhà xưởng. Cửa phía trước khóa từ bên trong.
Khoảng 15 phút sau khi lửa bùng lên, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đã điều 7 xe cứu hỏa cùng gần 50 cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường. Lúc này khói lửa bốc lên ngùn ngụt, tràn ra lỗ thoáng ở phía trước.
Cảnh sát đã phá cửa chính, dẫn vòi rồng vào dập lửa và tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Đến khoảng 5h, hỏa hoạn được dập tắt.
Thi thể chủ xưởng Vũ Doanh Nghĩa, 28 tuổi cùng vợ, hai con gái 5 tuổi và 6 tháng tuổi được tìm thấy ở gác xép. Các nạn nhân trú tại xã Thường Tín, trước sáp nhập là xã Văn Bình.
Tại hiện trường, mái tôn, tôn quây xung quanh bị cong vênh. Bên trong, các tấm ốp trần và tường bao rơi xuống sàn. Xe máy và nhiều thiết bị hàn xì bị cháy rụi.
Công an đang phong tỏa nhà xưởng để điều tra nguyên nhân cháy.
Việt An