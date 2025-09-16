Bốn người tử vong trong nhà xưởng cháy ở Hà Nội

Vợ chồng và hai con nhỏ tử vong khi xưởng cơ khí quây tôn ở xã Thường Tín bốc cháy ngùn ngụt rạng sáng 16/9.

Khoảng 4h30, lửa bùng lên tại nhà xưởng cơ khí một tầng, rộng khoảng 100 m2, chuyên sản xuất cửa, lan can, cầu thang bằng sắt, inox và nhôm kính ở thôn Văn Giáp, xã Thường Tín. Vợ chồng chủ xưởng và hai con nhỏ đang ngủ trên gác xép phía trong cùng nhà xưởng. Cửa phía trước khóa từ bên trong.

Nhà xưởng bị cháy nằm cách quốc lộ 1 khoảng 200 m, tách biệt khỏi khu dân cư. Ảnh: Việt An

Khoảng 15 phút sau khi lửa bùng lên, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đã điều 7 xe cứu hỏa cùng gần 50 cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường. Lúc này khói lửa bốc lên ngùn ngụt, tràn ra lỗ thoáng ở phía trước.

Cảnh sát đã phá cửa chính, dẫn vòi rồng vào dập lửa và tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Đến khoảng 5h, hỏa hoạn được dập tắt.

Thi thể chủ xưởng Vũ Doanh Nghĩa, 28 tuổi cùng vợ, hai con gái 5 tuổi và 6 tháng tuổi được tìm thấy ở gác xép. Các nạn nhân trú tại xã Thường Tín, trước sáp nhập là xã Văn Bình.

Bên trong nhà xưởng bị cháy. Ảnh: Việt An

Tại hiện trường, mái tôn, tôn quây xung quanh bị cong vênh. Bên trong, các tấm ốp trần và tường bao rơi xuống sàn. Xe máy và nhiều thiết bị hàn xì bị cháy rụi.

Công an đang phong tỏa nhà xưởng để điều tra nguyên nhân cháy.

Việt An