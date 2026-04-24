Bốn định hướng Việt Nam - Hàn Quốc hợp tác khoa học công nghệ

Hà NộiViệt Nam - Hàn Quốc hợp tác khoa học, công nghệ theo hướng thực chất, gắn nhu cầu của doanh nghiệp và giới nghiên cứu, thúc đẩy công nghệ chiến lược và phát triển nguồn nhân lực.

Thông điệp này được ông Bae Kyunghoon, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ thông tin Hàn Quốc, nói tại Diễn đàn Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam - Hàn Quốc, sáng 24/4.

Bốn định hướng chính được Phó thủ tướng Hàn Quốc nêu ra gồm: hợp tác gắn với nhu cầu của doanh nghiệp và giới nghiên cứu; thúc đẩy đào tạo, giao lưu nhân lực công nghệ; chuyển hóa công nghệ thành ứng dụng công nghiệp; và mở rộng mạng lưới hợp tác, với Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc (VKIST) đóng vai trò trung tâm kết nối.

Theo ông Bae Kyunghoon, hai nước "không chỉ là bạn mà còn là đối tác láng giềng rất đặc biệt". Do đó, việc hợp tác song phương dần mở rộng sang các lĩnh vực mang tính chiến lược của tương lai như AI, bán dẫn và năng lượng. Hai bên sẽ thúc đẩy hợp tác theo hướng bổ trợ lẫn nhau, kết hợp thế mạnh của mỗi quốc gia để tạo ra những động lực tăng trưởng mới trong tương lai.

Ông Bae Kyunghoon, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ thông tin Hàn Quốc tại Diễn đàn Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam - Hàn Quốc, sáng 24/4. Ảnh: Trọng Đạt

Ở cấp độ viện nghiên cứu, ông Oh Sangrok, Chủ tịch KIST, nhấn mạnh tính đặc biệt của mô hình hợp tác hiện nay. "Trên thế giới chỉ có hai viện mang tên KIST", ông nói, một tại Hàn Quốc và một tại Việt Nam, cho thấy mức độ gắn kết trong lĩnh vực khoa học và công nghệ giữa hai quốc gia.

Theo ông, hợp tác đã chuyển sang giai đoạn "đồng hành cùng phát triển", trong đó khoa học và công nghệ là nền tảng mở rộng sang kinh tế. Từ thực tế này, đại diện Hàn Quốc đề xuất phát triển công nghệ chiến lược dựa trên thế mạnh bổ sung của hai bên, năng lực công nghệ của Hàn Quốc và tiềm năng công nghiệp của Việt Nam.

Theo Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đã được lãnh đạo cấp cao hai nước xác định là một trong những trụ cột hợp tác quan trọng nhất. Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin Hàn Quốc thống nhất thúc đẩy hợp tác đi vào chiều sâu, chú trọng hiệu quả thực chất, hướng tới tạo ra các sản phẩm cụ thể.

Hợp tác giữa hai viện nghiên cứu KIST của Hàn Quốc và VKIST của Việt Nam cũng sẽ được đẩy mạnh. Việt Nam định hướng VKIST là nơi thí điểm triển khai các cơ chế, chính sách mới mang tính đột phá về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Trong khi đó, Hàn quốc muốn biến VKIST trở thành biểu tượng hợp tác về khoa học công nghệ giữa hai nước.

Hàn Quốc đã xác định 11 công nghệ chiến lược ưu tiên, trong khi Việt Nam cũng đang xây dựng danh mục tương tự. "Qua rà soát, hai bên nhận thấy có nhiều điểm tương đồng", Bộ trưởng Quân nói, cho rằng việc chia sẻ kinh nghiệm là cần thiết.

Bộ trưởng Vũ Hải Quân phát biểu tại Diễn đàn Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam - Hàn Quốc, sáng 24/4. Ảnh: Trọng Đạt

Nguồn nhân lực là trụ cột thứ ba. Hai bên đặt mục tiêu đào tạo đội ngũ chuyên gia và nhà khoa học trình độ cao, đủ năng lực làm chủ công nghệ và phát triển các lĩnh vực mới.

Phát biểu tại sự kiện, ông Bùi Thế Duy, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, cho rằng hợp tác giữa Việt Nam - Hàn Quốc không chỉ dừng ở các viện nghiên cứu, mà đã mở rộng sang trường đại học và doanh nghiệp. Nhiều dự án chuyển giao công nghệ được triển khai, trong khi doanh nghiệp Hàn Quốc cũng đã đặt hàng nghiên cứu từ Việt Nam.

"Những hợp tác này không chỉ thúc đẩy nghiên cứu mà còn góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao", ông Duy nói, kỳ vọng các mô hình hợp tác đa phương giữa viện, trường và doanh nghiệp hai nước sẽ tiếp tục phát triển, nhằm tạo ra các sản phẩm công nghệ chiến lược, tận dụng thế mạnh bổ sung của mỗi bên.

Bộ trưởng Vũ Hải Quân (ngoài cùng bên phải) và Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Hàn Quốc Bae Kyunghoon (thứ hai bên phải) nghe giới thiệu về thiết bị WiFi 7 do Việt Nam phát triển. Ảnh: Trọng Đạt

Ông Trần Hồng Thái, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam mong muốn hoạt động hợp tác gắn với nhu cầu thực tiễn của Việt Nam, đặc biệt ở các lĩnh vực đang cần lời giải công nghệ. Theo ông, các chương trình cũng cần hướng tới tạo ra sản phẩm cụ thể, có khả năng thương mại hóa, thay vì dừng ở nghiên cứu.

Kết luận diễn đàn, Phó thủ tướng Hàn Quốc cho rằng Việt Nam đang đặt ra những mục tiêu rõ ràng để nâng cao năng lực cạnh tranh về khoa học và công nghệ. Ông Bae Kyunghoon kỳ vọng, qua các hợp tác về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Việt Nam và Hàn Quốc sẽ cùng nhau tạo ra các sản phẩm mới, đóng góp cho tăng trưởng và phát triển bền vững.

Tại diễn đàn, hai Bộ trưởng cũng chứng kiến lễ trao nhiều thỏa thuận, biên bản ghi nhớ hợp tác giữa các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc.

Diễn đàn được tổ chức trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cùng phu nhân từ ngày 21-24/4. Đây là lần đầu tiên Tổng thống Lee Jae Myung đến Việt Nam sau khi ông nhậm chức hồi tháng 6/2025. Chuyến thăm được thực hiện sau khi Việt Nam vừa kiện toàn ban lãnh đạo cấp cao sau Đại hội XIV của Đảng.

