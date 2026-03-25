Honda Việt Nam đặt ra lộ trình trung hòa carbon,

không có tử vong do tai nạn giao thông,

đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ giáo dục và cộng đồng.

Vận hành điện mặt trời áp mái tại nhà máy ở Phú Thọ và Ninh Bình. Tổng công suất 8 MWp

Honda toàn cầu: Không có tử vong do va chạm giao thông liên quan xe máy và ôtô Honda vào 2050

Chính phủ Việt Nam: Không có tử vong do tai nạn giao thông đường bộ vào 2045

Tặng ôtô, xe máy, thiết bị cho các trường Cao đẳng

Định hướng xuyên suốt 30 năm

Đầu tư dài hạn, mở rộng sản xuất, nâng tỷ lệ nội địa hóa

Đa dạng hóa sản phẩm, nâng trải nghiệm khách hàng

Thúc đẩy xuất khẩu và phát triển công nghiệp phụ trợ

Phát triển bền vững gắn với mục tiêu của Honda toàn cầu và chính phủ Việt Nam

Trong 30 năm tại thị trường Việt Nam, Honda đặt mục tiêu theo đuổi phát triển xanh, giao thông an toàn và mang đến giá trị cho cộng đồng, thể hiện qua việc mở rộng đầu tư, nâng tỷ lệ nội địa hoá, đa dạng hoá danh mục sản phẩm và tăng trải nghiệm người dùng. Hãng thể hiện cam kết phát triển bền vững thông qua các hoạt động sản xuất, kinh doanh gắn với mục tiêu lớn của xã hội: trung hòa carbon, an toàn giao thông, hỗ trợ giáo dục, hỗ trợ cộng đồng và xây dựng nền tảng dịch vụ giúp người dùng thuận tiện hơn khi di chuyển.