Honda Việt Nam đặt ra lộ trình trung hòa carbon,
không có tử vong do tai nạn giao thông,
đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ giáo dục và cộng đồng.
Trung hòa carbon vào
năm 2050
Hoạt động trực tiếp
Năm 2030:
Giảm CO2 so với 2019
Năm 2050:
Trung hòa carbon
Chiến lược
Vận hành điện mặt trời áp mái tại nhà máy ở Phú Thọ và Ninh Bình.
Tổng công suất 8 MWp
Đại hội Công ty Xanh, cắt giảm CO2 toàn chuỗi cung ứng
Trồng hơn 834 ha cây xanh
từ 2008
Sản phẩm
Xe máy
Tiêu chuẩn Euro 4 từ 2026
Ra mắt xe điện:
Benly e:,
Icon e:,
CUV e:, UC3
Ôtô
Xe hybrid: CR-V e:HEV,
Civic e:HEV, HR-V e:HEV
Giảm 30% nhiên liệu
so với xe xăng
Không có tử vong do
tai nạn giao thông đường bộ vào 2045
Chính phủ Việt Nam:
Không có tử vong do tai nạn
giao thông đường bộ vào 2045
Honda toàn cầu:
Không có tử vong do va chạm giao thông
liên quan xe máy và ôtô Honda vào 2050
Giải pháp
Xây dựng kịch bản 4E
(Evaluation, Education, Engineering, External Affairs)
Đánh giá
Hợp tác VAMM nghiên cứu tai nạn giao thông,
đề xuất cải thiện tình trạng giao thông
Giáo dục
Đào tạo An toàn giao thông
cho hơn 27 triệu người
Từ tháng 10/1999:
Bộ phận đào tạo ATGT đi vào hoạt động,
làm nền tảng triển khai đào tạo
Từ 2017:
Vận hành Trung tâm đào tạo An toàn giao thông
quy mô 30.000 m2
(Phúc Yên, Phú Thọ)
Từ 2024:
Vận hành Trung tâm đào tạo An toàn giao thông
thứ 2 tại TP HCM
2025:
Đào tạo hơn
8.700 học sinh THPT
Đào tạo 2.000 cảnh sát
giao thông nòng cốt
tại các địa phương
2026:
Tặng 408 xe Honda ICON e: cho trường PTTH
hỗ trợ công tác đào tạo
Phối hợp Chính phủ đào tạo
An toàn giao thông
Hơn 20 triệu người/ năm
Từ 2018 – nay:
- Trao hơn 12 triệu mũ bảo hiểm đạt chuẩn
-
Đào tạo ATGT cho hơn
7 triệu trẻ em và phụ huynh
Tỷ lệ đội mũ bảo hiểm
cho trẻ tăng từ 37% (2018)
lên 85% (2024)
Nâng nhận thức
đội mũ bảo hiểm cho
trẻ dưới 6 tuổi
Engineering
Xe máy trang bị công nghệ tiên tiến và an toàn: phanh ABS, Đèn LED hiện đại, đèn tín hiệu dừng khẩn cấp
Ô tô trang bị hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda Sensing
Hoạt động phối hợp
cơ quan Chính phủ
Xây dựng các quy định
Hỗ trợ giáo dục
và cộng đồng
Thư viện Honda
và Phòng máy tính
Phạm vi:
toàn quốc
Quy mô:
143 thư viện cho 143
trường Tiểu học
Trang bị:
đa dạng đầu sách, tài liệu,
công cụ giảng dạy cho
giáo viên
Đầu tư:
bàn ghế, giá sách,
TV, máy tính
17 phòng máy tính
Các hoạt động khác
Tặng ôtô, xe máy, thiết bị cho các trường Cao đẳng
Tổ chức sân chơi “Ý tưởng trẻ thơ”
bậc Tiểu học
Hỗ trợ cộng đồng
Ủng hộ hơn 83 tỷ đồng trong thiên tai, dịch bệnh
Thay dầu miễn phí, hỗ trợ người dân vùng ngập lụt
Các hoạt động khác
Chuỗi sự kiện Honda Thanks Day từ 2022
Ứng dụng My Honda+:
bảo hành điện tử, đăng ký lái thử xe, đặt lịch sửa chữa, trợ lý ảo Chatbot…
Định hướng xuyên suốt 30 năm
Đầu tư dài hạn, mở rộng sản xuất, nâng tỷ lệ nội địa hóa
Đa dạng hóa sản phẩm, nâng trải nghiệm khách hàng
Thúc đẩy xuất khẩu và phát triển công nghiệp phụ trợ
Phát triển bền vững gắn với mục tiêu của Honda toàn cầu và chính phủ Việt Nam
Trong 30 năm tại thị trường Việt Nam, Honda đặt mục tiêu theo đuổi phát triển xanh, giao thông an toàn và mang đến giá trị cho cộng đồng, thể hiện qua việc mở rộng đầu tư, nâng tỷ lệ nội địa hoá, đa dạng hoá danh mục sản phẩm và tăng trải nghiệm người dùng. Hãng thể hiện cam kết phát triển bền vững thông qua các hoạt động sản xuất, kinh doanh gắn với mục tiêu lớn của xã hội: trung hòa carbon, an toàn giao thông, hỗ trợ giáo dục, hỗ trợ cộng đồng và xây dựng nền tảng dịch vụ giúp người dùng thuận tiện hơn khi di chuyển.