Bốn điểm hội họp ven vịnh cho du khách MICE tại Singapore

SingaporeBar tầng 57 Marina Bay Sands, bar nổi giữa bến du thuyền Sentosa, quán bia thủ công trên tầng 33, được nhiều du khách chọn làm điểm ngắm hoàng hôn, kết nối đối tác.

Ngoài các địa điểm tổ chức sự kiện, hội nghị cao cấp, Singapore còn tối ưu trải nghiệm cho đoàn khách MICE bằng những dịch vụ, hoạt động ngoài giờ. Du khách ngoài nghỉ ngơi, thư giãn có thể tham gia gặp gỡ, kết nối để mở rộng quan hệ hợp tác.

Các khu vực Marina Bay, Clarke Quay hay Sentosa quy tụ nhiều điểm giao lưu, kết nối sau giờ làm, kết hợp mạng lưới giao thông hiện đại, dễ dàng kết nối với các trung tâm sự kiện MICE quanh đảo quốc. Nếu thích sôi động hơn, các quán bar tầng thượng (rooftop), lounge hay bar ven vịnh cũng là lựa chọn phù hợp với không gian thoải mái, gần gũi.

Cé La Vi - bar tầng thượng ngắm toàn cảnh Marina Bay

Quán nằm trên tầng 57 của khu SkyPark tại Marina Bay Sands - Cé La Vi, có tầm nhìn bao quát vịnh biển và đường chân trời thành phố. Không gian kết hợp nhà hàng và quán bar ngoài trời có thể chuyển đổi linh hoạt từ khu vực dùng bữa ban ngày sang lounge về đêm. Với các đoàn MICE, mô hình này cho phép kéo dài các cuộc trao đổi sau chương trình chính như những buổi trò chuyện nhóm nhỏ trong bữa tối hay giao lưu đông người mà không cần đổi địa điểm. Sự liền mạch trong trải nghiệm giúp duy trì kết nối và tạo điều kiện để các cuộc trò chuyện diễn ra tự nhiên hơn.

Cé La Vi nằm ngay trên tầng thượng Marina Bay Sands với tầm nhìn toàn cảnh vùng vịnh. Ảnh: Marina Bay Sands

LeVeL33 - quán bia thủ công trên tầng 33

Cũng là lựa chọn trên tầng cao, quán bia thủ công LeVeL33 nằm trên tầng 33 của Marina Bay Financial Centre, từng được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới ghi nhận là Nhà máy bia nhỏ cao nhất thế giới trong một tòa nhà.

Không gian quán sử dụng vật liệu gỗ, tông màu hổ phách với các hệ thống nấu bia bằng đồng được bố trí làm điểm nhấn nội thất. Bia tươi tại đây được sản xuất theo phương pháp kết hợp kỹ thuật truyền thống và công nghệ hiện đại. Thực đơn gồm 5 dòng bia chính như IPA, bia đen truyền thống, bia đen biến tấu, bia lúa mì và bia vàng hương trái cây.

Tầm nhìn bao quát một góc thành phố từ tầng 33 của quán. Ảnh: LeVeL33

Bên cạnh đó, thực đơn "ContemBrewery cuisine" (ẩm thực chắt lọc cổ điển) kết hợp ẩm thực với bia thủ công, phù hợp các buổi gặp gỡ nhóm nhỏ hoặc giao lưu không chính thức. Khác các bar đêm hay nhà hàng cao cấp, LeVeL33 mang đến không gian cân bằng, nơi đối tác có thể trò chuyện sâu hơn trong bầu không khí cởi mở. Vị trí ngay trung tâm thành phố cũng giúp các đoàn MICE dễ di chuyển từ khách sạn hay trung tâm hội nghị lân cận.

Boaters Bar - bar 'nổi' tại Sentosa Cove

Nằm ngay giữa câu lạc bộ du thuyền xa xỉ One15 Marina Sentosa Cove, Boaters Bar mang đến trải nghiệm ẩm thực trên mặt nước, tầm nhìn hoàng hôn trên bến du thuyền Sentosa Cove. Không gian mở, gần gũi thiên nhiên mang lại cảm giác khác biệt so với khu trung tâm, chậm rãi, yên bình hơn. Nhờ đó, Boaters Bar được các đoàn MICE chọn làm điểm đổi không khí sau lịch trình hội nghị dày đặc.

Quán phục vụ tapas (món khai vị nhẹ) hiện đại và các món nướng như xiên thăn bò Black Angus, cua lột cùng nhiều loại cocktail. Thực đơn được thiết kế phù hợp các buổi giao lưu nhẹ sau hội nghị, nơi các nhóm khách MICE có thể trò chuyện trong không khí thoáng đãng. Với các đoàn lưu trú hoặc tổ chức sự kiện tại Sentosa, việc di chuyển đến Boaters Bar cũng khá thuận tiện, hợp tổ chức các buổi networking thân mật để khách mời kết nối trong không gian thoải mái nhưng vẫn đủ chỉnh chu.

Boaters Bar nằm giữa bãi neo du thuyền với không gian ngoài trời thoáng mát. Ảnh: Boaters Bar

Lantern - rooftop bar trong khu di sản Fullerton

Lantern nằm trên tầng 6 của The Fullerton Bay Hotel Singapore, hướng ra vịnh Marina và khu đường chân trời trung tâm. Địa điểm thuộc khu vực Fullerton - nơi tập trung nhiều công trình kiến trúc di sản và nằm gần các trung tâm tài chính, khách sạn cao cấp. Nhờ đó, các đoàn MICE có thể chuyển từ chương trình hội nghị sang không gian giao lưu, kết nối chỉ sau vài phút đi bộ.

Tầm nhìn hướng ra vùng vịnh với tòa nhà biểu tượng Marina Bay Sands của quán được các đoàn khách MICE quốc tế ưa chuộng. Ảnh: The Fullerton Hotel

Tên gọi Lantern lấy cảm hứng từ tên lịch sử của Clifford Pier - "Red Lantern Pier" (Cầu cảng Clifford - Cầu cảng đèn lồng đỏ), bến cảng từng đón những người nhập cư và thủy thủ đến Singapore trong quá khứ. Cùng trên tầng thượng là hồ bơi vô cực, khu lounge ngoài trời và quầy bar thiết kế theo hình chiếc đèn lồng. Sân hiên có cả khu vực ngoài trời và mái che, phù hợp nhiều mục đích trò chuyện nhóm nhỏ hoặc kết nối, mở rộng quan hệ. Thực đơn đồ uống gồm nhiều loại cocktail truyền thống như Singapore Sling hay mojito.

Đan Minh