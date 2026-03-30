Bốn dấu hiệu khi tập luyện cảnh báo bệnh tim, phổi

Khó thở, đau ngực, choáng váng khi tập luyện nhẹ là những dấu hiệu cảnh báo bệnh phổi kẽ, hen phế quản, rối loạn nhịp tim.

Khó thở khi vận động nhẹ

Bác sĩ Lã Quý Hương, Khoa Hô hấp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết người khỏe mạnh thường chỉ khó thở khi tập luyện ở cường độ cao. Nếu chỉ đi bộ nhanh, leo vài bậc cầu thang hoặc thực hiện các bài tập nhẹ đã cảm thấy hụt hơi nhiều có thể là dấu hiệu sớm của rối loạn chức năng hô hấp hoặc tim mạch. Tình trạng này thường gặp ở người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), bệnh phổi kẽ, hen phế quản hoặc suy tim giai đoạn sớm nhưng chưa được chẩn đoán.

Khó thở sinh lý thường giảm nhanh sau vài phút nghỉ ngơi. Ngược lại, nếu cảm giác không đủ không khí kéo dài, không cải thiện dù đã dừng tập, người tập cần lưu ý.

Giảm oxy máu khi gắng sức

Ở người bình thường, chỉ số bão hòa oxy trong máu (SpO₂) thường duy trì trên 95%, ít khi giảm đáng kể khi tập luyện vừa phải. Nếu SpO₂ giảm xuống dưới 90% trong hoặc sau khi gắng sức được xem là bất thường. Dấu hiệu này có thể cảnh báo phổi không cung cấp đủ oxy cho cơ thể khi vận động và cần được đánh giá y tế, đặc biệt ở người có tiền sử bệnh hô hấp, tim mạch hoặc hút thuốc lá.

Khó thở kèm đau ngực, choáng váng hoặc tim đập nhanh

Khi tập luyện các bài tập gym và chạy bộ nếu có cảm giác khó thở đi kèm đau tức ngực, hồi hộp, tim đập nhanh bất thường, hoa mắt hoặc cảm giác sắp ngất thường liên quan đến bệnh phổi, tim mạch. Bác sĩ Hương khuyên những người có triệu chứng này không nên cố gắng "tập tiếp cho quen", vì dễ làm tăng nguy cơ rối loạn nhịp tim, tụt huyết áp hoặc ngất.

Bác sĩ Hương tư vấn cho bệnh nhân về các biểu hiện hụt hơi, khó thở cần khám. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Môi, đầu ngón tay tím tái khi tập luyện

Môi hoặc đầu ngón tay chuyển màu tím tái trong lúc vận động như chạy bộ, tập các bài thể dục cường độ cao là biểu hiện cho thấy cơ thể không được cung cấp đủ oxy. Đây là triệu chứng muộn của tình trạng thiếu oxy và cần ngừng tập ngay. Dấu hiệu này thường gặp ở người mắc bệnh phổi mạn tính, bệnh tim hoặc tập luyện trong môi trường thiếu oxy, ô nhiễm, độ cao lớn so với mực nước biển.

Người tập thể dục, thể thao nên đi khám bị khó thở thường xuyên, tăng dần theo thời gian, xảy ra ngay cả với vận động nhẹ, để đánh giá chức năng hô hấp, tim mạch, xác định nguyên nhân và điều chỉnh cường độ phù hợp.

Thúy Hạnh