Bốn cán bộ bị cáo buộc liên quan Đường 'Nhuệ'

Thái BìnhPhạm Văn Hiệp (Giám đốc Trung tâm đấu giá) cùng 3 cán bộ Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường bị khởi tố do liên quan Nguyễn Xuân Đường (Đường "Nhuệ").

Ngày 16/4, Hiệp (34 tuổi, Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thuộc Sở Tư pháp Thái Bình) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, ra lệnh tạm giam, khám xét để điều tra dấu hiệu phạm tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo khoản 1 Điều 356 Bộ luật hình sự 2015.

Nhà chức trách cho biết, việc truy cứu trách nhiệm hình sự với ông Hiệp "căn cứ kết quả điều tra các hành vi trái pháp luật" của hai bị can Nguyễn Xuân Đường (Đường "Nhuệ"), Nguyễn Thị Dương (vợ Đường).

Cùng cáo buộc liên quan vụ án, ngày 16/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét với Vũ Gia Thành (43 tuổi, đấu giá viên Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thuộc Sở Tư pháp Thái Bình), Trịnh Thị Minh Thúy (50 tuổi, Trưởng phòng của Trung tâm Phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên, Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình) và Hà Văn Dũng (36 tuổi, nhân viên Trung tâm Phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên, Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình).

Cũng liên quan Đường "Nhuệ", cùng ngày 16/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình phục hồi điều tra vụ án đánh người gây thương tích xảy ra tại trụ sở Công an phường Trần Lãm, sau 5 năm đình chỉ điều tra.

Việc liên tiếp điều tra vụ án và người liên quan Đường "Nhuệ" diễn ra trong bối cảnh Phó thủ tướng Trương Hoà Bình vừa yêu cầu Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tỉnh Thái Bình khẩn trương điều tra dấu hiệu "hoạt động xã hội đen" của nhóm Đường "Nhuệ". Nhóm này bị tố cáo trong thời gian qua có nhiều hoạt động vi phạm pháp luật làm ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, gây bức xúc trong xã hội.

Vợ chồng Đường "Nhuệ' gần đây được cho là "trùm xã hội đen", giàu lên nhanh chóng qua cho vay nặng lãi, thâu tóm đấu thầu đất, hoạt động bảo kê và có cách hành xử ngang ngược tại Thái Bình. Từ ngày 30/3, Đường "Nhuệ" cùng vợ và 4 người bị bắt trong vụ án gây thương tích cho một tài xế.

