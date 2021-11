Bốn bộ đầm cưới xa hoa của Paris Hilton

MỹNgười đẹp Paris Hilton diện các bộ đầm Oscar de la Renta, Galia Lahav... trong tiệc cưới.

Paris Hilton và chồng - doanh nhân Carter Reum - tổ chức tiệc cưới ba ngày từ 11 đến 13/11 với chủ đề carnival tại cầu tàu Santa Monica. Ở buổi lễ chính, người đẹp 40 tuổi diện đầm dài tay kín đáo của Oscar de la Renta, tiến vào lễ đường khi Kim Petras hát Can't Help Falling in Love. Theo Insider, đầm cưới với đường viền cổ cao gợi nhớ đến chiếc váy công nương Grace Kelly đã mặc khi kết hôn năm 1956. Trang phục cũng có nét tương đồng với đầm cưới của em gái cô - Nicky Hilton - năm 2015.

Bộ đầm cưới chính của Paris Hilton do Oscar de la Renta thiết kế. Ảnh: Instagram Paris Hilton

Vạt áo và tay áo của chiếc váy phủ những mảnh vải thêu ren và hoa được đặt làm riêng. Hai nhà thiết kế Fernando Garcia và Laura Kim mất hơn một tháng để hoàn thành tác phẩm với những chất liệu cao cấp và đắt nhất. Paris Hilton nói với Vogue: "Tôi muốn một bộ váy vượt thời gian, thanh lịch, sang trọng và mang tính biểu tượng. Tôi rất hạnh phúc".

Khoảnh khắc lãng mạn của Paris Hilton và Carter Reum Khoảnh khắc lãng mạn của Paris Hilton và Carter Reum. Video: Instagram Paris Hilton

Mạng che mặt cùng khăn voan do Fernando Garcia và Laura Kim thực hiện. Nhà thiết kế riêng của Hilton - Sammy K - đã giúp cô chọn phụ kiện giúp tổng thể thêm lộng lẫy. Chuyên gia Eduardo Ponce và Steven Tabimba lần lượt chịu trách nhiệm làm tóc và trang điểm cho cô dâu.

Ba bộ váy cưới của Paris Hilton. Ảnh: Instagram Paris Hilton

Khi đón khách, Hilton diện đầm Galia Lahav bằng vải tulle. Thiết kế trễ vai cùng phần thân dáng corset được kết hợp ăn ý vương miện và vòng cổ kim cương. Tại buổi tiệc chiêu đãi, cô dâu diện hai bộ váy trắng. Chiếc thứ nhất của Oscar de la Renta có dáng ngắn, thắt eo với chân váy xòe bồng bềnh. Thiết kế cúp ngực tạo gợi cảm, thêu hoa 3D dọc vai, gợi nhớ đến các chi tiết hoa trên đầm cưới chính. Sau đó, Hilton thay bộ thứ hai với đầm suông xẻ ngực của Pamella Roland, thêu đính sequin và ngọc trai, kèm áo choàng đính pha lê.

Chú rể chọn tuxedo bằng lụa của Ermenegildo Zegna. Dàn phù dâu đều mặc váy ren hồng hiệu Alice + Olivia. Mỗi phù dâu được tặng một chiếc vòng tay hiệu Tzuri. Các phù rể mặc bộ lễ phục của Nigel Curtiss với giày từ Scarosso, nơ làm thủ công từ Shawn Christopher, tất của Dead Soxy và dây quấn cổ tay của Cartier.

Đám cưới diễn ra tại biệt thự trị giá 60 triệu USD tại Bel-Air, Los Angeles của ông nội Hilton. Khách mời gồm nhiều người nổi tiếng như Kim Kardashian, Paula Abdul, Kyle Richards, Bebe Rexha, Emma Roberts, Evan Ross, Nicole Richie...

Paris Hilton hẹn hò bạn trai bằng tuổi Carter Reum năm 2019, sau khi hủy hôn với diễn viên Chris Zylka. Reum là tác giả sách kiêm doanh nhân. Năm 2007, anh cùng em trai Courtney Reum sáng lập thương hiệu đồ uống VEEV Spirits, từng được tạp chí Inc xếp vào danh sách 500 công ty phát triển nhanh nhất nước Mỹ năm 2016.

Paris Hilton, sinh năm 1981, là cháu gái của ông chủ khách sạn Hilton. Từ tuổi thiếu niên, cô dấn thân vào làng giải trí với nhiều vai trò như người mẫu, ca sĩ, diễn viên, tác giả và ngôi sao truyền hình. Hilton từng là một trong những ngôi sao được chú ý nhất tại Hollywood thập niên 2000, nổi tiếng với những scandal và lối sống phóng khoáng. Những năm gần đây, cô làm DJ nhạc điện tử và kinh doanh mỹ phẩm, nước hoa, diễn viên show truyền hình thực tế...

Sao Mai (theo Vogue)