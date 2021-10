Bốn bệnh nguy hiểm cần tiêm nhắc cho trẻ 4-6 tuổi

Trẻ 4-6 tuổi cần một liều tiêm nhắc phòng Bạch hầu, Ho Gà, Uốn Ván và Bại Liệt để duy trì khả năng bảo vệ tối ưu trước 4 bệnh nguy hiểm này.

Bạch hầu, Ho Gà, Uốn Ván, Bại Liệt đều là những bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm. Bạch hầu là một trong những căn bệnh được nhắc đến nhiều nhất trong hai năm gần đây, đặc biệt là sau đợt dịch Bạch hầu bùng phát rất nhanh ở Tây Nguyên năm 2020. Đây là căn bệnh truyền nhiễm cấp tính, lây lan qua đường hô hấp và tiếp xúc với dịch tiết của người mang vi khuẩn. Giả mạc màu trắng ngà gây ra bởi độc tố vi khuẩn Bạch hầu có thể gây khó thở, tổn thương viêm cơ tim... và thậm chí tử vong.

Tương tự Bạch hầu, Ho Gà cũng là căn bệnh lây lan qua đường hô hấp với tốc độ lây nhiễm nhanh chóng khi 1 người mắc bệnh có thể lây cho 12 - 17 người khác. Bệnh biểu hiện bằng những cơn ho kịch phát, kéo dài, khiến trẻ kiệt sức, tím tái, thậm chí ngừng thở. Hơn thế nữa, số ca mắc bệnh đang được ghi nhận gia tăng trở lại và ca nặng thường tập trung ở nhóm trẻ dưới 2 tháng tuổi.

Uốn Ván do độc tố vi khuẩn xâm nhập trực tiếp vào các vết thương hở, trầy xước ngoài da, gây co cứng cơ toàn thân, trong đó có các cơ hô hấp, khiến người bệnh khó thở và có thể tử vong. Trong khi đó, Bại Liệt, căn bệnh nhiễm virus cấp tính, lây lan chủ yếu qua đường phân - miệng và có thể lây lan thành dịch. Virus Bại Liệt tấn công thần kinh vận động, gây liệt chi hoặc nghiêm trọng hơn có thể gây liệt cơ hô hấp, gây ngừng thở và dẫn đến tử vong. Dù Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công nhận đã "thanh toán" thành công Bại Liệt từ năm 2000, nguy cơ tái xuất hiện Bại Liệt tại Việt Nam luôn hiện hữu khi một số nước lân cận trong khu vực vẫn ghi nhận số ca mắc bệnh này hằng năm.

Trẻ 4-6 tuổi cần được tiêm nhắc để tăng cường kháng thể phòng 4 bệnh Bạch hầu, Ho Gà, Uốn Ván và Bại Liệt. Ảnh: Shutterstock

Dù hầu hết trẻ em đều đã được tiêm phòng các bệnh Bạch hầu, Ho Gà, Uốn Ván và Bại Liệt nhờ các mũi vaccine phối hợp trong 2 năm đầu đời, các chuyên gia y tế cho hay kháng thể đối với những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm này không tồn tại suốt đời mà sẽ giảm dần theo thời gian.

TS.BS. Nguyễn An Nghĩa, Phó Khoa Nhiễm Thần kinh Bệnh viện Nhi đồng 1, Giảng viên Bộ môn Nhi Đại học Y dược TPHCM, khuyến cáo cha mẹ không nên chủ quan mà bỏ qua mũi tiêm nhắc phòng Bạch hầu, Ho Gà, Uốn Ván và Bại Liệt khi trẻ lên 4-6 tuổi.

"Nếu trẻ đã được tiêm đủ các mũi vaccine trong 2 năm đầu đời thì chỉ cần một lần tiêm nhắc phòng Bạch hầu, Ho Gà, Uốn Ván, Bại Liệt ở độ tuổi 4-6, giúp bảo vệ trẻ từ giai đoạn tiền học đường tới lứa tuổi thiếu niên. Đặc biệt, các phụ huynh hãy ưu tiên hoàn thành mũi tiêm này trước khi trẻ bước vào lớp 1 để trang bị kháng thể giúp trẻ phòng tránh nguy cơ nhiễm 4 bệnh nguy hiểm này", bác sĩ Nguyễn An Nghĩa cho hay.

Việc tiêm nhắc cho trẻ trong giai đoạn 4-6 tuổi giúp tăng cường kháng thể để bảo vệ trẻ khỏi các căn bệnh trên. Tuy nhiên, kháng thể đối với các bệnh này vẫn sẽ tiếp tục giảm nên phải có những mũi tiêm nhắc mới. Theo khuyến cáo của các cơ quan y tế trên thế giới và tại Việt Nam, ở giai đoạn thiếu niên (khoảng 9-15 tuổi) và mỗi 10 năm sau đó, trẻ vẫn nên tiêm nhắc lại một lần.

Với những trẻ đã bỏ lỡ mũi tiêm nhắc phòng 4 bệnh Bạch hầu, Ho Gà, Uốn Ván, Bại Liệt, phụ huynh nên nhanh chóng cho trẻ tiêm bù.

"Nếu bỏ qua mũi tiêm nhắc trong giai đoạn 4-6 tuổi thì khoảng cách đến mũi tiêm kế tiếp ở giai đoạn thiếu niên sẽ rất lâu, và trong suốt khoảng thời gian đó, trẻ không được bảo vệ tối ưu khỏi 4 căn bệnh Bạch hầu, Ho Gà, Uốn Ván Bại Liệt. Hiệu quả bảo vệ của mũi tiêm nhắc này không suy giảm, nên dù trễ, phụ huynh hãy cho trẻ tiêm ngay khi có thể", bác sĩ Nguyễn An Nghĩa lưu ý.

Trong những tháng giãn cách xã hội để phòng tránh dịch Covid-19, tình trạng trì hoãn tiêm vaccine, trong đó có vaccine phòng Bạch hầu, Ho Gà, Uốn Ván, Bại Liệt, được ghi nhận xảy ra ở nhiều địa phương do phụ huynh lo ngại lây nhiễm. Điều này khiến cho nhiều trẻ bị trễ lịch tiêm, thậm chí lỡ mất cơ hội tiêm một số loại vaccine phòng bệnh quan trọng.

Theo bác sĩ Nguyễn An Nghĩa, hiện tình hình dịch bệnh đã dần được kiểm soát và các cơ sở tiêm chủng đã mở cửa trở lại, phụ huynh nên nhanh chóng đưa trẻ đi tiêm. Khi đưa trẻ đi tiêm phòng, phụ huynh nên tuân thủ nguyên tắc 5K, cho trẻ đeo khẩu trang và kính chắn giọt bắn đầy đủ.

Việc tiêm nhắc ngừa Bạch hầu, Ho Gà, Uốn Ván, Bại Liệt cho trẻ từ 4-6 tuổi không chỉ là bước quan trọng để tăng cường kháng thể đối với các căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, mà còn giúp củng cố khả năng bảo vệ tối ưu trước khi trẻ vào lớp 1. Ngoài ra, việc tiêm nhắc cho trẻ từ 4-6 tuổi còn hạn chế khả năng lây bệnh cho những trẻ rất nhỏ (dưới 6 tháng tuổi), sống cùng nhà và chưa được chủng ngừa đầy đủ.

Anh Ngọc