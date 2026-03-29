Bồi thường 14 triệu USD vì bán kem lẫn đinh sắt

MỹMột phụ nữ ở Florida đã được bồi thường số tiền khổng lồ sau khi vô tình nuốt phải chiếc đinh kim loại bên trong một phần kem, khiến không thể có con.

Ngày 11/9/2018, Brandy Buckley lái xe đến quầy bán hàng tự phục vụ của một cửa hàng kem Bruster's ở Palm Bay và gọi món tráng miệng tưởng chừng như bình thường - kem vị bơ hồ đào. Buckley cho biết đã hai mẹ con đã nếm thử một miếng kem và cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ khi cắn miếng đầu tiên.

"Khi nuốt xuống, tôi cảm thấy có thứ gì đó mắc kẹt trong cổ họng", cô nói.

Người mẹ sau đó đến chỗ có ánh sáng để múc kem ra và thấy có một cái đinh kim loại nằm trong vỏ ốc quế.

Buckley sau đó đến bệnh viện để chụp X-quang để chắc chắn thứ mình nghẹn có đúng là quả hồ đào hay không nhưng không phải. "Đó là một cái đinh. Vậy là tôi đã nuốt phải một cái đinh", cô nói.

Hình ảnh chụp X quang của Brandy Buckley. Ảnh: NYPost

Buckley bị thương nặng và vĩnh viễn ở đầu, cổ, tay chân và hệ thần kinh, cùng với những vết sẹo và biến dạng đáng kể. Theo hồ sơ vụ án, cô cũng bị mất vĩnh viễn các chức năng cơ thể và tổn thương thần kinh kéo dài.

Buckley sau đó đã phát sinh các biến chứng như huyết khối tĩnh mạch cửa và xuất huyết nội nghiêm trọng, dẫn đến việc phải thực hiện thủ thuật đốt nội mạc tử cung và hậu quả là vô sinh vĩnh viễn, luật sư của cô cho biết.

Theo đơn kiện, Buckley đã phải gánh chịu những khoản phí y tế khổng lồ cho việc nằm viện, khám chữa bệnh và chăm sóc thường xuyên, đồng thời mất đi thu nhập và tiềm năng kiếm tiền trong tương lai.

Vụ kiện nhắm vào hãng kem, cáo buộc họ không đảm bảo sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng.

Ban đầu, họ yêu cầu bồi thường thiệt hại trên 15.000 USD, mức tối thiểu để khởi kiện tại khu vực này. Nhưng cuối cùng, bồi thẩm đoàn đã phán quyết mức bồi thường 14 triệu USD dựa trên mức độ nghiêm trọng và tính chất vĩnh viễn của các thương tích Buckley phải chịu.

Bruster's Ice Cream có lịch sử 70 năm. Ảnh: Door Dash

Vụ kiện này đã nhấn mạnh mức độ phổ biến và chi phí của các bệnh và thương tích do thực phẩm gây ra ở Mỹ, mà theo ước tính của CDC, gây ra 48 triệu ca bệnh, 128.000 ca nhập viện và 3.000 ca tử vong mỗi năm.

Bên cạnh thiệt hại về người, những sự cố này còn gây ra gánh nặng kinh tế đáng kể, bao gồm chi phí y tế, mất thu nhập và phí pháp lý. Vụ kiện Buckley cũng nêu bật khả năng phải chịu những hậu quả pháp lý nghiêm trọng khi các công ty bị phát hiện sơ suất trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm.

Bruster's Ice Cream thành lập năm 1955, hiện có hơn 200 cửa hàng với 2.300 nhân viên, doanh thu khoảng 200 triệu USD mỗi năm. Bruster's có hơn 150 hương vị kem, giá dao động 7-24 USD.

Hải Thư (Theo NYPost, Florida Today)