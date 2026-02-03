Boeing từ bỏ hợp đồng bán hàng chục tiêm kích F-15 cho Indonesia

Tập đoàn Boeing thông báo thương vụ bán tối đa 24 tiêm kích đa năng F-15EX cho Indonesia đã bị đình chỉ, song không nêu lý do.

"Về quan hệ hợp tác đối với Indonesia, chúng tôi không còn theo đuổi thương vụ này nữa", Bernd Peters, phó chủ tịch phụ trách phát triển kinh doanh và chiến lược tại Boeing Defense, cho biết hôm nay khi đề cập kế hoạch sản xuất tiêm kích F-15EX cho Indonesia.

Quan chức Boeing không nêu lý do dẫn đến quyết định này. Giới chức Mỹ và Indonesia chưa bình luận về thông tin.

Biên đội F-15EX Mỹ bay tại Vịnh Mexico tháng 11/2025. Ảnh: USAF

Chính phủ Indonesia hồi tháng 8/2023 ký bản ghi nhớ với tập đoàn Boeing của Mỹ về khả năng đặt mua tối đa 24 tiêm kích hạng nặng F-15EX. Động thái diễn ra hơn một năm sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ duyệt bán tối đa 36 chiếc F-15EX cho Indonesia.

Clara Logsdon, nhân sự thuộc mảng phát triển kinh doanh tiêm kích F-15 của Boeing, hồi tháng 6/2025 cho biết tập đoàn Mỹ vẫn chưa ký hợp đồng với chính phủ Indonesia, song lưu ý rằng Jakarta rất quan tâm thương vụ này. "Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với chính phủ Mỹ và Indonesia để hoàn tất các yêu cầu", bà Logsdon cho biết khi đó.

F-15 là tiêm kích hạng nặng được tập đoàn McDonnell Douglas phát triển năm 1967, bắt đầu biên chế cho không quân Mỹ từ năm 1976. Đây là một trong những dòng chiến đấu cơ chủ lực của Mỹ, được tối ưu cho nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không.

Biến thể F-15EX hiện đại nhất sử dụng động cơ F110, thay thế dòng F100 trên phi đội F-15C/D. Kết cấu cánh được cải tiến nhằm tăng sức bền, trong khi hệ thống điều khiển chuyển từ thủy lực thuần túy sang kiểm soát bằng máy tính (fly-by-wire). Máy bay được trang bị radar mảng pha điện tử quét chủ động, màn hình hiển thị và thiết bị thông tin liên lạc mới.

Indonesia là một trong những khách hàng tích cực nhất trong thị trường tiêm kích toàn cầu, đã phân bổ khoản ngân sách lớn cho mục tiêu hiện đại hóa lực lượng chiến đấu cơ.

Indonesia hôm 26/1 thông báo nhận lô tiêm kích Rafale đầu tiên gồm 3 chiếc, trong khuôn khổ đơn hàng 42 phi cơ do Pháp sản xuất. Nước này cũng ký hợp đồng mua 48 chiến đấu cơ thế hệ 5 KAAN của Thổ Nhĩ Kỳ và đang cân nhắc cả dòng J-10 do Trung Quốc chế tạo.

Theo nguồn tin của hãng thông tấn Reuters, Indonesia hồi đầu năm thảo luận với Pakistan về khả năng mua tiêm kích JF-17 và máy bay không người lái Shahpar.

Phạm Giang (Theo Reuters, Asian Military Review)