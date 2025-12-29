Bốc thăm giành suất mua nhà xã hội giá 21 triệu đồng một m2

Để giành suất mua 80 căn nhà xã hội tại xã Đông Anh, Hà Nội giá 21 triệu một m2, gần 500 người đã tham gia bốc thăm chiều nay.

Từ 12h trưa 29/12, nhiều khách hàng đã có mặt tại quảng trường thuộc Khu nhà ở xã hội xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh (nay là xã Đông Anh) dù 13h15 mới bắt đầu làm thủ tục. Đây là nhóm những khách mua không nằm trong nhóm ưu tiên, cần tham gia bốc thăm lấy quyền mua và vị trí căn.

Khu vực quảng trường được ngăn rào, chia thành nhiều khu vực với bảo vệ túc trực. Để việc bốc thăm thuận tiện, chủ đầu tư là Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng đã bố trí nhiều bàn hướng dẫn từ đăng ký bốc thăm, khu chờ bốc thăm, ký xác nhận. Danh sách 80 căn hộ được chia thành 11 lần bốc tương ứng với diện tích căn hộ (từ 58,6 đến 76,6 m2). Toàn bộ số phiếu được niêm phong và có đơn vị giám sát, đại diện khách hàng kiểm tra, xác nhận.

Khoảng 15h, trong lượt bốc căn hộ diện tích 69,7 m2, chị Phạm Thị Bích Ngân, 38 tuổi, đã bốc lá phiếu trúng suất mua một căn ở tầng 4. Chị mừng rỡ cho biết "không nghĩ cơ hội lại đến với mình bởi loại căn này rất đông đảo người đăng ký, tỷ lệ chọi gần 1/5". Chị nói thêm "bản thân rất may mắn" vì trúng căn diện tích lớn, phù hợp với gia đình có 3 thành viên.

Chị Bích Ngân vui mừng sau khi bốc thăm trúng suất mua nhà ở xã hội của Tổng công ty 319. Ảnh: Ngọc Diễm

Nằm trong số những người may mắn bốc trúng căn hộ 66,7 m2, anh Nguyễn Xuân Triều, 30 tuổi, chia sẻ "vẫn chưa tin được mình bốc trúng". Anh và vợ hiện làm công nhân ở khu vực Đông Anh, đã có một con nhỏ. Từ thời điểm nộp hồ sơ, thấy số lượng đăng ký lên đến hàng trăm người, anh nói "đã xác định tỷ lệ trượt rất cao nhưng vẫn hy vọng may mắn có thể mỉm cười".

Anh Nguyễn Xuân Triều vừa hoàn thành thủ tục xác nhận quyền mua căn hộ tại Khu nhà ở xã hội xã Uy Nỗ. Ảnh: Ngọc Diễm

Chị Phan Thị Mai Anh, 36 tuổi, quê Quảng Ninh, nói "vui đến vỡ òa như trúng xổ số" lúc mở phiếu trúng căn 70 m2. Chị chia sẻ, hàng loạt người bốc trước không trúng, chị đã rất "run và hồi hộp nhưng may mắn đã đến". Căn hộ 70 m2 là một trong những loại căn có tỷ chọi cao, khoảng 1/7. Dù vậy, chị Mai Anh cho biết "vẫn có chút nuối tiếc vì bạn chị cũng tham gia bốc thăm nhưng không trúng".

Bên cạnh những niềm vui, nhiều người đã rời hội trường bốc thăm với tâm trạng buồn bã. Anh Văn Hưng, 37 tuổi, nằm trong hai người cuối cùng bốc căn hộ gần 70 m2 cho biết "hụt hẫng khi tỷ lệ trúng đến 50:50 rồi mà vẫn trượt". Anh cho biết tiếc công sức làm hồ sơ nhưng có thêm nhiều kinh nghiệm để đăng ký dự án nhà xã hội khác.

Thượng tá Nguyễn Văn Dũng, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án (Tổng công ty 319) cho biết đơn vị đã tiếp nhận 1.358 hồ sơ đăng ký khu nhà xã hội xã Uy Nỗ, trong đó khoảng 37% hồ sơ không đạt. Trong số hồ sơ đủ điều kiện, hơn 460 trường hợp thuộc diện thu nhập thấp tham gia bốc thăm quyền mua và vị trí với 80 căn.

Ông Dũng cho biết hai loại căn 69,8 m2 và 76,6 m2 có tỷ lệ chọi cao top đầu trong buổi chiều, lần lượt 1/15 và 1/39. Trước số lượng người tham gia đông đảo, công tác bốc thăm được tổ chức công khai và minh bạch. Khách hàng sau khi bốc trúng quyền mua căn hộ sẽ ký biên bản xác nhận kết quả và biên bản đặt cọc 50 triệu đồng. Chủ đầu tư sẽ ký hợp đồng mua bán vào cuối tháng 1/2026 và dự kiến bàn giao nhà vào cuối năm sau.

Hàng trăm người xếp hàng chờ vào khu vực bốc thăm mua căn hộ của Tổng công ty 319. Ảnh: Ngọc Diễm

Khu nhà xã hội tại xã Uy Nỗ nằm trong dự án Calyx Residence do Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng làm chủ đầu tư. Khu nhà xã hội khởi công từ cuối năm ngoái, với quy mô hơn 1,5 ha, gồm 4 khối nhà cao 9 tầng, 1 tầng hầm và 1 tum.

Tổng căn hộ để bán tại dự án là 419 và 47 căn cho thuê mua. Giá bán 20,6 triệu đồng một m2 (gồm VAT, chưa gồm phí bảo trì), tương đương một căn từ 824 triệu đồng đến hơn 1,5 tỷ đồng. Giá thuê mua tại dự án hơn 288.000 đồng một m2. Người thuê cần trả khoảng 11,5-22,1 triệu đồng mỗi tháng.

Như vậy, đây là dự án nhà xã hội thứ tư tại Hà Nội có giá bán trên 20 triệu đồng một m2. Trước đó, mức giá này được ghi nhận tại các dự án Rice City Long Châu, UDIC Hạ Đình, CT01 đến CT04 tại khu đô thị Kim Hoa.

Ngoài khu nhà ở xã Uy Nỗ, Tổng công ty 319 cũng đang triển khai một số dự án khác trên địa bàn Thủ đô như khu nhà xã hội Tây Cổ Loa (trên 800 căn), khu nhà xã hội cho lực lượng vũ trang ở Hoàng Văn Thái, phường Phương Liệt...

Dự án nhà xã hội tại xã Uy Nỗ đang trong quá trình thi công, dự kiến bàn giao vào quý IV/2026. Ảnh: Ngọc Diễm

Từ cuối 2024 đến nay, nhiều dự án nhà xã hội tại thủ đô được khởi công, nhưng giá có xu hướng tăng. Ba năm trước, giá mở bán loại nhà này dưới 20 triệu đồng một m2, đến nay liên tục xuất hiện nơi bán 25-29,4 triệu đồng. Mới đây, Bộ Xây dựng đã đề nghị thành phố cho thanh tra, kiểm tra các dự án nhà xã hội có hiện tượng giá tăng vọt.

Theo đề án phát triển ít nhất 1 triệu căn nhà xã hội, Hà Nội được giao làm 56.200 căn đến hết 2030 - thuộc nhóm cao nhất cả nước. Năm nay, thành phố dự kiến hoàn thành 6 dự án với hơn 4.700 căn, vượt chỉ tiêu theo năm.

Ngọc Diễm