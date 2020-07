Bộ Y tế tìm người đến Bà Nà Hills, siêu thị, bệnh viện, quán cà phê có nCoV

Người đến khu du lịch, khách sạn, bệnh viện, siêu thị, quán cà phê, chợ… ở Quảng Nam, Đà Nẵng, Hà Nội, TP HCM liên quan 4 ca Covid-19 ghi nhận chiều nay, cần khai báo y tế.

Nếu bạn hoặc người bạn biết có mặt tại những địa điểm và thời gian sau đây, cần liên hệ cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn theo dõi sức khỏe; gọi điện đến các đường dây nóng: 1900.9095 (Bộ Y tế), hoặc 0905.108.844 (Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Đà Nẵng), hoặc 0914.085.388 (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Nam), hoặc 0969.082.115/0949.396.115 (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hà Nội), hoặc 0869.577.133 (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM) cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình. Thực hiện cách ly tại nhà; khai báo y tế trực tuyến tại https://tokhaiyte.vn hoặc tải ứng dụng NCOVI từ địa chỉ https://ncovi.vn và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe.

Tại Đà Nẵng, thời gian và địa điểm sau đây:

- Cà phê Doll House, số 1 Nguyễn Văn Thoại, Bắc Mỹ Phú, Sơn Trà vào: 9h30-11h ngày 12/7; 7h30-8h30 ngày 13/7; 15h-16h30 ngày 14/7.

- Khách sạn Huỳnh Gia Ngư, số 169 đường Nguyễn Văn Thoại, quận Sơn Trà ngày 12-13/7.

- Quán Cọ Xanh, bãi biển Mỹ Khê từ 18h-20h ngày 12/7.

- Quán RƠM food & drink, số 114 Nguyễn Văn Thoại, quận Sơn Trà từ 21h-23h ngày 12-13/7.

- Bà Nà Hill, xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang ngày 13/7.

- OQ Lounge Pub DnD, số 18 Bạch Đằng, Thạch Thang, Hải Châu từ 21h-00h30 ngày 13/7.

- Kem bơ cô Vân, Chợ Bắc Mỹ An, Ngũ Hành Sơn từ 13h-15h ngày 14/7.

- Mining Book Coffee, 54 Hà Văn Tính, Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu chiều ngày 17-18/7/2020 và ngày 22-23/7.

- Công Ty Tnhh Kane-M Đà Nẵng, đường số 2, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu từ ngày 17-22/7 và sáng 27/7.

- Big C Đà Nẵng, 257 Hùng Vương, Khu thương mại Thanh Khê ngày 18/7 và chiều 26/7.

- Nhà thờ An Ngãi Đông, đường Âu Cơ, Hoà Liên, Hòa Vang chiều ngày 19/7.

- Chợ Mới, 212 Hoàng Diệu, Nam Dương, Hải Châu từ ngày 20-22/7.

- Quán chay Tâm Phúc, số 132 Quang Trung, Thạch Thang, Hải Châu ngày 24-26/7.

- Quán 142 đường Quang Trung, Thạch Thang, Hải Châu ngày 24-26/7.

- Quán mì Quảng Túy Loan đường Quang Trung, Thạch Thang, Hải Châu ngày 24-26/7.

- Cửa hàng giặt là, số 95 Hải Phòng, Hải Châu ngày 24-26/7.

- Siêu thị Vinmart, số 114 Quang Trung, Thạch Thang, Hải Châu tối 25/7.

- Chuyến xe khách từ TP Đà Nẵng đến TP Buôn Ma Thuột, nhà xe Quốc Trung (tuyến Thanh Hóa - Đăk Lăk), xuất phát từ TP Đà Nẵng lúc 19h ngày 26/7 và đến Bến xe Liên tỉnh Đăk Lăk lúc 10h ngày 27/7

Tại Quảng Nam, thời gian và địa điểm sau đây:

- Bánh mì Phượng, 2B Phan Chu Trinh, Cẩm Châu, Hội An chiều 14/7.

- Hoi An Silk Marina Resort & Spa, số 74 đường 18 Tháng 8, Phường Minh An, Hội An ngày 24/7 đến 14h chiều 25/7.

- Phố cổ Hội An ngày 24/7 đến 14h chiều 25/7.

Tại Hà Nội, thời gian và địa điểm sau đây:

- Chuyến bay Đà Nẵng - Hà Nội, số hiệu VN166 và VN168 ngày 15/7.

- Pizza Al Fresco's, số 106 Trần Thái Tông, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy từ ngày 16-22/7.

- Nhà thuốc Nam Xuân, số 274 Mễ Trì Thượng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, ngày 24/7.

- Phòng khám Thái Hà, ngõ 178 phố Thái Hà, Đống Đa sáng 28/7.

Tại TP HCM, thời gian và địa điểm sau đây:

- Bệnh viện Triều An, 425 Kinh Dương Vương, An Lạc, Bình Tân từ 21h-22h ngày 21/7.

- Bệnh viện Quốc tế City, số 3 Đường Số 17A, Bình Trị Đông B, Bình Tân từ 10h ngày 21/7 đến ngày 22/7.

- Khách sạn Thanh Danh 2, số 104 - 110 Đường Châu Văn Liêm, Phường 11, Quận 5 chiều 21/7/2020 và sáng 22/7.

- AEON MALL Bình Tân, số 1 Đường Số 17A, Bình Trị Đông B, Bình Tân từ ngày 22-26/7.

Ngày 28/7, Bộ Y tế cũng thông báo tìm người ở các nơi sau:

Tại Đà Nẵng, thời gian và địa điểm sau đây:

- Intercontinental Đà Nẵng, Bán đảo Sơn Trà, ngày 17-18/7.

- Nhà hàng Bảy Ban - Bãi Rạn, đường Hoàng Sa, Thọ Quang, Sơn Trà, từ 17h30 đến 20h ngày 17/7.

- Nhà hàng Hải sản Cua Biển, số 112 Võ Nguyên Giáp, Phước Mỹ, Sơn Trà, vào trưa ngày 18/7.

- Chùa Pháp Hội, 69 Nguyễn Văn Thoại, An Hải Đông, Sơn Trà, ngày 18/7 và 25/7.

- Sân cầu lông Thanh Khê Đông, đường Đỗ Ngọc Du, phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, từ 14-16h ngày 19/7.

- Quán Bún trên vỉa hè ở đối diện địa chỉ 152 Lê Duẩn, phường Thạch Thang, quận Hải Châu (chợ đêm Lê Duẩn), vào buổi sáng vào các ngày 20-25/7.

- Limousine Cafe, số 419 Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, vào buổi sáng vào các ngày 20-23/7.

- Chợ An Hải Đông, K/54 Lê Hữu Trác, phường An Hải Đông, Quận Sơn Trà, từ ngày 20-24/7.

- Chợ tự phát (quán cóc) dọc đường Hải Phòng, gần đường Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, từ ngày 20-25/7.

- Cà phê Lối Cũ, 07 Hải Phòng, Thạch Thang, Hải Châu (gần Bệnh viện Đà Nẵng) vào 7h-7h15 sáng ngày 22/7.

- Demen Coffee House, số 89 Nguyễn Trác, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu vào chiều ngày 23/7.

- Quán Lẩu & Nướng Phúc Tửu quán, số 366 Đống Đa, phường Thanh Bình, quận Hải Châu vào 16-17h ngày 24/7.

- Coffee Highland ở địa chỉ 203 Ông Ích Khiêm, phường Tân Chính, quận Thanh Khê vào 19h-20h30 ngày 24/7.

- Quán trên vỉa hè ở đối diện địa chỉ: 40 Đinh Tiên Hoàng, phường Thanh Bình, quận Hải Châu sáng ngày 25/7.

- Nhà hàng của Khách sạn Công đoàn, số 2 Ông Ích Khiêm, phường Thanh Bình, quận Hải Châu vào trưa ngày 25/7.

- Bệnh viện 199 - Bộ Công An, số 216 Nguyễn Công Trứ, Phường An Hải Bắc, Sơn Trà vào chiều ngày 26/7.

- Trung tâm Y tế quận Sơn Trà, số 118 Ngô Quyền, phường An Hải Bắc, Sơn Trà vào chiều ngày 26/7.

Tại Quảng Nam, thời gian và địa điểm sau đây:

- Chợ ngã 4 Ái Nghĩa, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc vào ngày 22/7.

- Chùa Giác Nguyên, khu 2, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc vào tối ngày 24/7/2020 và sáng ngày 25/7.

- Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức, Khối 8A, huyện Điện Bàn ngày 25/7.

Công an, dân phòng lập gác chắn tạm cách ly ngõ bệnh nhân 434 ở, lúc 9h ngày 28/7. Ảnh: Nguyễn Đông.

Ngày 26/7, Bộ Y tế ra thông báo tìm những người đến các nơi liên quan "bệnh nhân 416", 418, 419, 420.

Những người đến và sử dụng dịch vụ tại ba bệnh viện Đà Nẵng:

- Bệnh viện C Đà Nẵng: từ ngày 20-22/7;

- Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng: ngày 16/7 và 18/7 tại phòng 506 Khoa Nội hô hấp và ngày 23/7 tại phòng Hồi sức tích cực;

- Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng: từ ngày 14-16/7 và ngày 20-21/7 tại căng tin bệnh viện, nhà thuốc bệnh viện, phòng 401, khu B.

Những người đã sử dụng dịch vụ xe khách của nhà xe Thanh Hường:

- Chuyến 3h chiều 17/7 từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi;

- Chuyến 3h sáng 20/7 từ Quảng Ngãi đi Đà Nẵng, đến Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng lúc 6h30 sáng cùng ngày.

Ngoài ra, còn có những địa điểm sau:

- Chuyến tàu 23h ngày 21/7, số hiệu SE7 từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi.

- Chợ đầu mối Hòa Cường, 65 Lê Nổ, Hòa Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng, sáng các ngày 8-12/7.

- Quán bún Cô Nở, đường Nguyễn Thụy, Quảng Ngãi, sáng ngày 18/7.

- Dự tân gia tại hẻm 1 Nguyễn Thông, Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, ngày 19/7.

- Nhà Văn hóa Lao động, đường Hùng Vương, tỉnh Quảng Ngãi, 20-21h ngày 23/7.

- Trung tâm tiệc cưới For You Palace ở Đà Nẵng lúc 10h30 đến 12h30 ngày 18/7, liên quan "bệnh nhân 416".

Người dân đến Trạm y tế phường Thanh Bình, quận Hải Châu khai báo y tế sáng 26/7. Ảnh: Đắc Thành.

Lê Nga