Bộ Y tế thu hồi hũ ăn dặm HiPP nghi nhiễm thuốc diệt chuột

Bộ Y tế yêu cầu các địa phương khẩn cấp thu hồi và khuyến cáo người dân ngừng sử dụng hũ ăn dặm HiPP vị cà rốt, khoai tây do nghi nhiễm thuốc diệt chuột.

Cơ quan chức năng đặt thời hạn trước ngày 27/4, đơn vị nhập khẩu phải báo cáo toàn bộ số lượng hàng đã nhập, bán ra và tồn kho để có biện pháp xử lý triệt để. Sản phẩm nằm trong diện cảnh báo khẩn là loại hũ 190 gram mang tên HiPP Vegetable Carrot with Potato. Cơ quan quản lý chỉ đạo công ty phân phối lập tức liên hệ khách hàng để thu hồi lô hàng lỗi theo đúng thông báo từ chính nhà sản xuất.

Mở rộng phạm vi kiểm soát, Bộ Y tế yêu cầu ngành y tế các tỉnh thành nhanh chóng rà soát lại toàn bộ hồ sơ đăng ký và tự công bố chất lượng của thương hiệu này trên thị trường.

Trên không gian mạng, các sàn thương mại điện tử cùng website bán lẻ phải phối hợp với đối tác gỡ bỏ ngay lập tức hình ảnh quảng cáo và dừng kinh doanh mặt hàng vướng nghi vấn.

Cơ quan quản lý sẽ xử lý nghiêm những cơ sở cố tình vi phạm lệnh cấm bán. Phụ huynh cần chủ động kiểm tra tủ đồ ăn của con và tuyệt đối vứt bỏ các lô hàng nằm trong danh sách cảnh báo nhằm bảo vệ an toàn sức khỏe cho trẻ.

Theo nhà sản xuất, lô hàng có nguy cơ bị ảnh hưởng là "Hũ rau củ hỗn hợp Cà rốt và Khoai tây (loại 190 gram). Ảnh:APA

Động thái này được đưa ra trong bối cảnh sản phẩm ăn dặm HiPP bị thu hồi tại 1.500 cửa hàng của chuỗi siêu thị SPAR tại Áo. Cảnh sát bang Burgenland cho biết xét nghiệm mẫu thử từ hũ ăn dặm vị cà rốt và khoai tây loại 190 gram kết quả dương tính với thuốc diệt chuột.

Trong thông cáo báo chí hôm 18/4, HiPP, nhà sản xuất thực phẩm trẻ em của Đức - Thụy Sĩ, không loại trừ khả năng chất độc đã bị đưa vào sản phẩm thông qua "sự can thiệp từ bên ngoài" sau khi hàng rời khỏi nhà máy. Hãng cảnh báo ăn thực phẩm bên trong sản phẩm có thể đe dọa trực tiếp đến tính mạng của trẻ.

Theo cơ quan điều tra, những sản phẩm bị can thiệp được đánh dấu bằng một nhãn dán màu trắng có vòng tròn màu đỏ dưới đáy hũ. Nắp hũ có dấu hiệu bị cạy mở, hư hỏng hoặc mất niêm phong an toàn. Thực phẩm bên trong có mùi lạ. Vụ việc được phát hiện sau khi khách hàng báo cáo về một hũ sản phẩm có dấu hiệu bị cạy mở trái phép. Hũ thức ăn này chưa được sử dụng nên không có trường hợp thương vong nào ghi nhận.

Theo Cơ quan An toàn Thực phẩm và Sức khỏe Áo (AGES), hoạt chất trong thuốc diệt chuột có thể gây rối loạn đông máu. Những triệu chứng tiềm ẩn bao gồm chảy máu chân răng, chảy máu cam, xuất hiện các vết bầm tím trên da hoặc có máu trong phân. Nếu cha mẹ nhận thấy trẻ có các biểu hiện này sau khi ăn thực phẩm của HiPP, cần lập tức đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám.

Vụ việc của HiPP xảy ra trong bối cảnh thị trường thực phẩm trẻ em vừa trải qua những đợt rúng động hồi đầu năm. Vào tháng 1 và tháng 2, hai tập đoànNestlé và Danone cũng từng phải thu hồi sữa bột tại hơn 60 quốc gia sau khi nhiều trẻ em có triệu chứng ngộ độc do nhiễm độc tố Cereulide, một loại độc tố không bị tiêu diệt bởi nhiệt độ nấu nướng.

Lê Nga