Bộ Y tế đề nghị không lấy mốc 'X-quang 6 phút' làm điều kiện thanh toán BHYT

Cho rằng thời gian trong hướng dẫn kỹ thuật chỉ là tham khảo, Bộ Y tế đề nghị không dùng các mốc như "chụp X-quang 6 phút" làm điều kiện cứng để thanh toán bảo hiểm y tế.

Trong công văn gửi Bộ Tài chính hôm 11/2, Bộ Y tế cho hay tháng 8/2025, cơ quan này ban hành Quyết định 2775 và 2776 về tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật trong chẩn đoán hình ảnh và điện quang can thiệp, gồm tổng cộng 555 quy trình. Các tài liệu nhằm chuẩn hóa thực hành chuyên môn, nâng cao chất lượng dịch vụ và bảo đảm an toàn người bệnh.

Bộ Y tế khẳng định các thông số thời gian trong quy trình kỹ thuật điện quang như chụp "X-quang 6 phút, siêu âm tim 15 phút" chỉ mang tính trung bình, phục vụ tham chiếu chuyên môn. Cơ quan này đề nghị Bộ Tài chính chỉ đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH) "dừng việc căn cứ vào các mốc thời gian này để từ chối thanh toán chi phí khám chữa bệnh".

Bệnh nhân chụp chiếu tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: Quỳnh Trần

Động thái này diễn ra sau khi nhiều bệnh viện phản ánh tình trạng bị cơ quan bảo hiểm xuất toán (từ chối chi trả) với lý do thời gian thực hiện dịch vụ nhanh hơn quy định. Cụ thể, dựa trên Quyết định 2775 và 2776 ban hành tháng 8/2025, cơ quan giám định yêu cầu một ca chụp X-quang phải kéo dài tối thiểu 6 phút, siêu âm tim 30 phút. Những trường hợp hệ thống ghi nhận thời gian ngắn hơn các mức này đều bị cơ quan bảo hiểm từ chối thanh toán vì cho rằng không đảm bảo quy trình.

Hôm 4/2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cũng khẳng định không tự ý đặt thêm quy định hay "làm khó" cơ sở khám chữa bệnh. Việc giám định điện tử hoàn toàn dựa trên các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, cụ thể là Quyết định 2775 và 2776 (năm 2025) của Bộ Y tế.

Lý giải về sự chênh lệch này, Bộ Y tế cho biết thời gian ghi nhận trên hệ thống lưu trữ hình ảnh (PACS) hoặc file DICOM chủ yếu phản ánh thời gian máy vận hành như phát tia, quét ảnh. Con số này không bao gồm toàn bộ quy trình kỹ thuật thực tế như xác nhận người bệnh, khai thác tiền sử, hướng dẫn tư thế, giải thích hay thời gian bác sĩ đọc và nhận định kết quả. Do đó, việc cơ quan bảo hiểm dùng dữ liệu thời gian máy chạy để so sánh với mốc thời gian quy trình tổng thể là không đúng bản chất kỹ thuật, đại diện Bộ Y tế cho hay.

Cơ quan quản lý chuyên môn y tế nhấn mạnh thời gian thực hiện dịch vụ phụ thuộc lớn vào tình trạng bệnh nhân, trình độ nhân lực và mức độ tự động hóa của thiết bị. Các mốc thời gian nêu trong văn bản hướng dẫn được xây dựng dựa trên thực hành phổ biến nhằm chuẩn hóa kỹ thuật, không phải điều kiện pháp lý bắt buộc hay tiêu chí định lượng cứng để làm căn cứ duy nhất trong giám định BHYT.

Để tháo gỡ vướng mắc, Bộ Y tế yêu cầu việc giám định và thanh toán cần dựa trên đánh giá tổng thể hồ sơ bệnh án. Các tiêu chí xét duyệt bao gồm sự phù hợp của chỉ định, việc tuân thủ các bước chuyên môn, giá trị lâm sàng của kết quả chẩn đoán và điều kiện cơ sở vật chất. Trường hợp phát hiện dấu hiệu gia tăng số lượng bất thường hoặc nghi ngờ lạm dụng dịch vụ, cơ quan bảo hiểm cần phối hợp với cơ sở y tế và đơn vị quản lý nhà nước để kiểm tra, xác minh theo đúng thẩm quyền thay vì đơn phương cắt giảm chi phí.

Lê Nga