Bộ Y tế cho TP HCM sử dụng vaccine Sinopharm

Một triệu liều vaccine Vero Cell của hãng Sinopharm đã được cơ quan chức năng kiểm định chất lượng, cấp giấy chứng nhận xuất xưởng, sinh phẩm y tế số nên đủ điều kiện sử dụng.

Thông tin trên được đề cập trong văn bản về việc sử dụng vaccine Vero Cell do Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường gửi UBND TP HCM ngày 10/8.

Trước đó, ngày 31/7, Công ty TNHH MTV dược Sài Gòn (Công ty Sapharco) đã tiến hành thủ tục nhập khẩu thông quan tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và tiếp nhận 4 lô vaccine với tổng số lượng một triệu liều (cơ sở sản xuất Beijing Institute of Biological Products Co., Ltd - Trung Quốc), bảo quản tại kho của công ty.

Sau đó, Viện Kiểm định quốc gia vaccine và sinh phẩm y tế kiểm định chất lượng và cấp các giấy chứng nhận xuất xưởng vaccine, sinh phẩm y tế số nên đủ điều kiện sử dụng.

Tại buổi họp báo về công tác phòng chống Covid-19 trên địa bàn hôm 3/8, Phó chủ tịch UBND TP HCM Dương Anh Đức cho biết thành phố vừa nhận một triệu liều vaccine Vero Cell của hãng Sinopharm. Sau khi kiểm định nếu đạt chất lượng, thành phố sẽ sử dụng vaccine Vero Cell như các loại khác, với tinh thần "tự nguyện và miễn phí, ai đồng ý mới thực hiện".

Trong công văn gửi Bộ Y tế hôm 8/8, UBND TP HCM cho hay toàn bộ 5 triệu liều vaccine Vero Cell được nhà tài trợ tặng để tiêm cho người dân thành phố. Tuy nhiên, dịch bệnh phức tạp ở nhiều địa phương trong khi lượng vaccine chưa đáp ứng kịp. Vì vậy, thành phố đề nghị Bộ Y tế cho phép được san sẻ với một số tỉnh, thành có nhu cầu.

Trước đó, UBND TP Hải Phòng đã có văn bản đề nghị TP HCM cho mượn tạm 500.000 liều vaccine Sinopharm để tiêm cho các nhóm ưu tiên.

Theo Bộ Y tế, căn cứ quy định của Bộ trưởng Y tế phê duyệt có điều kiện vaccine cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống Covid-19 và trên cơ sở đề nghị nhập khẩu vaccine của Công ty Sapharco, Cục Quản lý dược đã đồng ý để công ty này nhập khẩu 5 triệu liều vaccine Covid-19 Vero Cell.

Bộ Y tế cho biết vaccine Vero Cell sản xuất tại cơ sở Beijing Institute of Biological Products Co., Ltd (Trung Quốc) đã được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) phê duyệt, nằm trong danh sách dùng khẩn cấp để phòng chống Covid-19. Vaccine này cũng được nhiều nước sử dụng.

Hữu Công