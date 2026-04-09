Bộ Xây dựng: Thị trường bất động sản sẽ tiếp tục sàng lọc mạnh

Quá trình sàng lọc sẽ tiếp tục diễn ra trên thị trường địa ốc trong bối cảnh nguồn cung tăng mạnh, giao dịch có xu hướng sụt giảm, theo Bộ Xây dựng.

Tại họp báo chiều 9/4, Bộ Xây dựng cho biết nguồn cung ba tháng đầu năm cải thiện tích cực, nhưng giá neo cao khiến lượng giao dịch có xu hướng sụt giảm.

Cả nước có gần 1.200 dự án đang được triển khai xây dựng, trong đó có hơn 209.300 căn chung cư, hơn 251.000 nhà riêng lẻ và gần 104.800 lô đất nền. Số lượng nhà thương mại đã hoàn thành và đủ điều kiện giao dịch tăng lần lượt 21% và 25% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, lượng giao dịch có xu hướng đi xuống ở cả ba phân khúc chung cư, nhà riêng lẻ và đất nền. Bộ ghi nhận quý I có khoảng 115.650 giao dịch thành công, giảm gần 24% theo quý và 14% theo năm.

Riêng loại hình chung cư, nhà riêng lẻ có hơn 25.600 giao dịch, sụt hơn 32% theo quý và 24% theo năm. Tương tự, lượng giao dịch đất nền cũng giảm hơn 10% so cùng kỳ với gần 90.000 giao dịch.

Bà Hoàng Thu Hằng, Phó cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng), cho biết nguồn cung bớt khan hiếm, song mặt bằng giá mới được thiết lập. Nhiều phân khúc nhà ở neo ở ngưỡng cao vượt qua khả năng chi trả của số đông người dân, ảnh hưởng đến tốc độ thanh khoản. Tại các đô thị lớn như Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Khánh Hòa và Đồng Nai, giá nhà tăng 1-2% so với quý trước.

Bà Hằng nhận định trong những tháng tới, nhu cầu bất động sản tập trung vào phân khúc nhà ở vừa túi tiền tại các đô thị lớn, cũng như đất nền ở những khu vực có hạ tầng đồng bộ, dân cư ổn định.

"Quá trình sàng lọc trên thị trường địa ốc tiếp tục diễn ra mạnh", bà nói. Các doanh nghiệp yếu kém sẽ bị đào thải, còn nhóm có quỹ đất sạch, pháp lý đầy đủ, triển khai bài bản có điều kiện phục hồi và phát triển. Cơ quan quản lý cũng tiếp tục rà soát, kiểm tra để phát hiện hành vi đầu cơ, thổi giá nhằm hạn chế biến động bất thường của thị trường.

Bất động sản khu đông TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Trước đó, nhiều chuyên gia cũng dự báo cuộc cạnh tranh trên thị trường nhà đất sẽ "ngày càng khốc liệt" khi các chủ đầu tư phải tăng cạnh tranh trong bối cảnh lãi suất neo cao.

Bà Lê Thị Huyền Trang, Tổng giám đốc JLL Việt Nam, nhìn nhận từ đầu năm nay, lãi suất cho vay mua bất động sản có xu hướng tăng, phổ biến 9-11% một năm trong 6-12 tháng đầu. Điều này khiến nhóm khách hàng phụ thuộc vào vốn vay chịu áp lực lớn, ảnh hưởng đến tâm lý và khả năng chi trả mua nhà. Cùng với đó, lạm phát cơ bản tăng hơn 3,6% so cùng kỳ năm trước gây áp lực kép lên chủ đầu tư khi họ vừa chịu chi phí xây dựng tăng cao vừa khó bán được hàng do sức mua giảm.

Ở góc độ chủ đầu tư nhiều dự án nhà ở, nghỉ dưỡng, ông Đoàn Văn Bình, Chủ tịch CEO Group, cho rằng khó khăn trên thị trường địa ốc năm nay còn lớn hơn 2025. Bởi từ đầu năm, xu hướng đảo chiều xuất hiện trên thị trường, dòng tiền vào bất động sản thắt chặt hơn, lãi suất tăng. Điều này tác động đến toàn bộ chủ thể tham gia thị trường.

Về giải pháp thúc đẩy thị trường nhà ở, Bộ Xây dựng cho biết tiếp tục nghiên cứu đề xuất chính sách phát triển nhà ở thương mại có giá phù hợp, đồng thời sớm hoàn thành chỉ tiêu đề án xây dựng ít nhất một triệu căn nhà xã hội.

"Nguồn cung nhà ở cải thiện được kỳ vọng giúp mặt bằng giá bán ổn định hơn, hạn chế tình trạng tăng giá bất hợp lý, tạo điều kiện để người dân tiếp cận nhà ở trong thời gian tới", bà Hoàng Thu Hằng cho hay.

Dự thảo Luật sửa đổi Luật Nhà ở 2023 và Kinh doanh bất động sản 2023 sẽ được Bộ hoàn thiện, dự kiến trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 9.

Ngọc Diễm