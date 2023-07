Bộ Xây dựng: Số nhà xây mới bằng một nửa

Nhà ở thương mại hoàn thành xây dựng trong nửa đầu năm khoảng 10.000 căn, bằng một nửa 6 tháng cuối 2022.

Theo Bộ Xây dựng, 6 tháng đầu năm nay, tình trạng thiếu trầm trọng nguồn cung diễn ra ở tất cả phân khúc sản phẩm, nhất là nhà xã hội và nhà thương mại giá rẻ.

Cụ thể, nhà ở thương mại có 25 dự án đã hoàn thành, cung cấp 10.000 căn, bằng 50% so với 6 tháng cuối năm 2022. Ngoài ra, 659 dự án đang xây dựng, chỉ bằng khoảng 60% so với chu kỳ trước. Có 23 dự án mới được cấp phép, 30 dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai trong nửa đầu năm. Các con số này chỉ lần lượt bằng 30% và 37% so với nửa cuối 2022.

Dự án du lịch nghỉ dưỡng và văn phòng kết hợp lưu trú hoàn thành 8 dự án với 3.385 căn.

Nhà ở xã hội có 4 dự án đã hoàn thành với 934 căn hộ và 5 dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai. Số nhà xã hội, nhà ở cho công nhân, khu công nghiệp đã được khởi công là 9 dự án với gần 18.800 căn. Ngân hàng Chính sách đã giải ngân trên 6.200 tỷ đồng cho khoảng 15.000 khách hàng thuộc nhóm đối tượng mua, thuê mua các dự án trên.

Theo Bộ Xây dựng, giá giao dịch tiếp tục có xu hướng giảm. Phân khúc chung cư giá giảm 6%, nhà ở riêng lẻ giảm 10% và đất nền giảm 8-11%.

Với khoảng 187.000 giao dịch được ghi nhận, con số này chỉ bằng 36% so với cuối năm ngoái. Trong đó, phân khúc đất nền ghi nhận lượng giao dịch sụt giảm nhiều nhất.

Thị trường bất động sản 6 tháng đầu năm nay tiếp tục trầm lắng. Mặc dù một số ngân hàng thương mại đã giảm lãi suất cho vay nhưng thị trường bất động sản vẫn chưa sôi động trở lại, Bộ Xây dựng đánh giá.

Trước đó, cơ quan này có một số giải pháp để tháo gỡ cho khó khăn cho thị trường bất động sản, đặc biệt với các vướng mắc pháp lý tại một số dự án tại Đồng Nai, TP HCM.

Ngọc Diễm