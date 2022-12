Bộ tứ xe sang điện hóa hội tụ tại TP HCM

Bốn mẫu xe sang thuần điện và hybrid sạc điện sẽ xuất hiện tại khu trưng bày trong sự kiện trao giải Ôtô của năm 2022.

Trong sự kiện gala Ôtô của năm - Car Awards 2022 do VnExpress tổ chức diễn ra vào ngày 22/12 tới tại trung tâm sự kiện White Palace, 108 Phạm Văn Đồng, Thủ Đức, ngoài tâm điểm là lễ trao giải các mẫu xe chiến thắng giải thưởng, khán giả còn được cùng lúc trải nghiệm bốn mẫu xe sang điện hóa. Đó là ba dòng xe thuần điện Mercedes EQS, Audi e-tron GT, Porsche Taycan và một dòng xe plug-in hybrid Volvo XC90 T8 Recharge Ultimate.

Những mẫu xe điện hóa sẽ xuất hiện tại minishow gala Car Awards 2022.

Volvo XC90 T8 Recharge Ultimate - kết hợp ưu điểm cả xe xăng và xe điện

Volvo là hãng xe duy nhất tại Việt Nam hiện có danh mục sản phẩm toàn bộ đều là các mẫu xe điện hóa. Tại gala Car Awards sắp tới, hãng mang đến cái tên đầu bảng là XC90 phiên bản plug-in hybrid cùng gói Ultimate với những trang bị cao cấp nhất của Volvo.

XC90 T8 Recharge Ultimate tại Vietnam Motor Show 2022. Ảnh: Volvo Vietnam

XC90 T8 Recharge lắp động cơ hybrid, kết hợp máy xăng 2.0 có cả công nghệ siêu nạp (supercharger) và tăng áp (turbo) cho tổng công suất 400 mã lực và sức kéo 640 Nm. Xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 5,8 giây. Hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian. Xe có thể cắm điện gia đình thông thường mà không cần lắp đặt các trụ điện chuyên dụng.

So với các đối thủ, Volvo XC90 T8 thuộc hàng phong phú nhất về công nghệ an toàn. Xe có phanh tay điện tử, hỗ trợ đỗ xe tự động và hàng tá công nghệ an toàn như kiểm soát hành trình chủ động, cảnh báo chệch làn, cảnh báo va chạm phía trước, hỗ trợ giữ làn, camera 360 độ, hỗ trợ lái xe tự động, hệ thống treo đệm khí.

Mercedes EQS được hãng xe Đức giới thiệu tới khách hàng Việt Nam tại triển lãm ôtô cuối tháng 10 vừa qua, cũng là xe sang chạy điện cao cấp nhất của hãng, gồm hai phiên bản: 450+ giá 4,839 tỷ đồng và 580 4Matic giá 5,959 tỷ đồng.

Mercedes EQS ra mắt tại triển lãm ôtô Việt Nam tháng 10 vừa qua. Ảnh: Thành Nhạn

Phiên bản EQS 580 4Matic có hai môtơ điện lắp ở trục trước và sau, công suất 516 mã lực, mô-men xoắn cực đại 858 Nm. Xe tăng tốc 0-100 km/h trong 4,3 giây, dẫn động 4 bánh toàn thời gian.

Phiên bản EQS 450+ với môtơ điện đặt ở phía trước, công suất 329 mã lực và 565 Nm mô-men xoắn cực đại. Xe tăng tốc 0-100 km/h trong 6,2 giây, dẫn động cầu sau. Xe có quãng đường di chuyển 642-783 km sau mỗi lần sạc.

Hai phiên bản EQS đi kèm khả năng sạc từ 10% lên 80% trong 31 phút nếu sử dụng bộ sạc nhanh DC. Hoặc có thể được sạc đầy trong 10 giờ nếu dùng bộ sạc AC Mode 3 tiêu chuẩn 11 kW (điện 3 pha).

Audi e-tron GT ra mắt khách Việt ngày 18/7, đi kèm là trạm sạc nhanh DC công suất 180 kW tại showroom mới ở TP HCM. Mẫu coupe hiệu suất cao là sản phẩm thuần điện đầu tiên của Audi phân phối chính hãng tại Việt Nam, cạnh tranh trực tiếp Porsche Taycan.

e-tron GT. Ảnh: Lương Dũng

e-tron GT có hai cổng sạc nằm phía sau bánh trước, tương tự Taycan. Cả hai cổng đều có sạc AC, riêng cổng bên phải thêm sạc DC. Tại các trạm sạc nhanh DC, bộ sạc nhanh đạt công suất sạc 270 kW, giúp sạc 5 phút chạy 100 km. Sạc nhanh từ 5 tới 80% gần 23 phút ở các điều kiện lý tưởng. Với một lần sạc, xe có thể đi được 488 km với bản GT và 472 km với RS GT.

Hai động cơ điện gắn trên mỗi trục, hộp số hai cấp, kèm gói pin 85 kWh. Bản quattro sản sinh công suất 476 mã lực, mô-men xoắn 630 Nm. Tính năng overboost tăng công suất lên 530 mã lực và mô-men xoắn lên 640 Nm. Bản RS có công suất 598 mã lực, mô-men xoắn 830 Nm. Tính năng overboost tăng công suất lên 646 Nm.

Đối thủ Porsche Taycan đã ra mắt từ cuối 2020, bán ra 7 phiên bản, giá từ 4,76 tỷ đến 9,55 tỷ đồng. Đây cũng là mẫu xe thể thao thuần điện đầu tiên của Porsche, sở hữu ngôn ngữ thiết kế kinh điển, công nghệ của xe đua thể thao và cảm giác lái phấn khích đặc trưng.

Taycan Cross Turismo. Ảnh: Porsche Vietnam

Xe trang bị hệ thống điện áp 800 V, công suất sạc tối đa 270 kW. Trong 5 phút sạc, Taycan có thể di chuyển quãng đường 100 km, đạt mức sạc 80% trong 22,5 phút ở điều kiện lý tưởng. Pin có thể được sạc bằng dòng điện một chiều DC từ trạm sạc tốc độ cao và bằng dòng điện xoay chiều AC tại nhà, tối đa 11 kW. Hệ truyền động của xe có hai mô-tơ điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu.

Taycan 4S trang bị bộ pin 79,2 kW cung cấp sức mạnh 522 mã lực và sức kéo 640 Nm. Tầm di chuyển của xe đạt 405 km mỗi khi đầy pin. Thêm tiền cho gói trang bị Performance Battery Plus, xe có công suất 563 mã lực, sức kéo 650 Nm và quãng đường di chuyển 462 km. Taycan 4S tăng tốc từ 0-100km/h trong 3,8 giây trước khi đạt giới hạn điện tử 250 km/h.

Taycan Turbo có công suất lớn hơn, 671 mã lực và sức kéo 850 Nm. Xe tăng tốc 0-100 km/h trong 3 giây, giới hạn tốc độ 260 km/h. Phiên bản này có hệ số cản gió đạt 0,22 Cd. Tầm di chuyển mỗi lần sạc đầy pin của phiên bản Turbo là 499 km. Phiên bản cao cấp nhất Taycan Turbo S có công suất 751 mã lực, sức kéo lên tới 1.050 Nm. Xe tăng tốc 0-100 km/h trong 2,8 giây. Tốc độ tối đa được giới hạn 260 km/h. Xe có khả năng di chuyển 413 km khi đầy pin.

Tại sự kiện Gala Car Awards, không gian trưng bày 4 mẫu xe sang điện hóa với công nghệ đỉnh cao hiện nay của ngành ôtô thế giới sẽ là tâm điểm. Cũng trong sự kiện, lần đầu tiên khán giả sẽ được theo dõi phần chia sẻ những thông tin chưa từng xuất hiện.

Ngoài ra, khán giả tham dự gala còn có cơ hội trao đổi với các chuyên gia, đại diện các thương hiệu, các nhà báo theo dõi ngành về các chủ đề hấp dẫn xoay quanh chiếc xe. Chưa hết, khán giả còn có thể tham gia dự đoán mẫu xe của năm ngay tại sự kiện để nhận phần quà giá trị.

Mỹ Anh