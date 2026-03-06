Bộ Tư pháp Mỹ công bố thêm tài liệu về ông Trump trong vụ Epstein

Bộ Tư pháp Mỹ công bố thêm tài liệu của FBI liên quan vụ Epstein, trong đó có lời khai cáo buộc ông Trump lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên.

Bộ Tư pháp Mỹ hôm 5/3 công bố thêm 16 trang tài liệu, trong đó có ba bản tóm tắt các cuộc phỏng vấn của Cục Điều tra Liên bang (FBI) với một phụ nữ, người cáo buộc Tổng thống Donald Trump lạm dụng tình dục bà nhiều thập kỷ trước.

Theo lời khai của người phụ nữ này với FBI hồi năm 2019, vào khoảng năm 1983, khi bà 13 tuổi, Jeffrey Epstein đã đưa bà đến "New York hoặc New Jersey" và giới thiệu với ông Trump. Khi bị ông ép quan hệ, bà đã cắn, sau đó bị ông Trump đánh vào đầu và đuổi ra ngoài.

Người phụ nữ cho biết bà và những người thân cận đã phải nhận những cuộc gọi đe dọa suốt nhiều năm, yêu cầu giữ im lặng. Bà tin rằng việc liên quan đến Epstein.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 3/3. Ảnh: AFP

Trong cuộc phỏng vấn cuối cùng với FBI vào năm 2019, khi được hỏi liệu có "cảm thấy thoải mái khi kể chi tiết về các liên lạc của mình với ông Trump" hay không, bà nói rằng "việc cung cấp thông tin vào thời điểm này trong cuộc đời bà thì có ích gì, khi mà rất có thể sẽ không làm gì được nữa".

Truyền thông Mỹ cho biết 16 trang này nằm trong số 53 trang tài liệu trước đó bị thiếu hụt trong cơ sở dữ liệu công khai. Bộ Tư pháp giải thích rằng những trang này bị đánh dấu nhầm là "trùng lặp" nên đã không xuất hiện trong các đợt công bố hồ sơ do quốc hội yêu cầu trước đó. Hiện còn 37 trang chưa được cập nhật.

Bộ Tư pháp trước đó cho biết một số tài liệu mà họ đã công bố "chứa đựng những cáo buộc không đúng sự thật và mang tính giật gân nhằm vào Tổng thống Trump". Trong khi đó, đảng Dân chủ cáo buộc chính quyền Trump che giấu các chi tiết có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến Tổng thống trong cuộc điều tra về Epstein.

Ông Trump nhiều lần phủ nhận mối quan hệ thân thiết với Epstein, đồng thời khẳng định không biết Epstein lạm dụng các thiếu nữ vị thành niên. Tổng thống Mỹ hiện chưa bị cáo buộc có hành vi sai trái liên quan tới hoạt động của Epstein.

Một ủy ban Hạ viện hôm 4/3 bỏ phiếu triệu tập Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi ra điều trần để trả lời câu hỏi về cách Bộ Tư pháp xử lý tài liệu.

Huyền Lê (Theo AFP, NPR)