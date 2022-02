Bộ trưởng Y tế: 'Ngày Tết không lơ là phòng dịch'

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long khuyến cáo mọi người không chủ quan, buông lỏng phòng Covid-19 khi số ca nhiễm giảm, tỷ lệ bao phủ vaccine tăng.

Trả lời báo chí ngày 31/1 tại Hà Nội, Bộ trưởng Long cho biết số ca nhiễm một ngày giảm, tỷ lệ tử vong giảm, là kết quả của quá trình lâu dài, từ chuẩn bị năng lực hệ thống y tế, rút kinh nghiệm điều trị và cách thức phân tuyến tiếp nhận bệnh nhân. Trong đó, ngành y tế áp dụng điều trị sớm, quản lý sớm F0 từ cộng đồng, giúp giảm tỷ lệ tử vong rõ rệt.

Song, Bộ trưởng cho rằng trong dịp Tết không nên chủ quan trước những thành quả này. Nguyên nhân là người dân tăng giao lưu, đi lại ở các địa phương trong dịp Tết, tham dự lễ hội, sự kiện văn hóa, truyền thống thăm hỏi người thân... nguy cơ lây nhiễm cao.

"Chúng tôi vẫn khuyến cáo mọi người không quá chủ quan, không cho rằng tỷ lệ nhiễm và tử vong giảm nên giảm nỗ lực phòng chống dịch, mà càng phải cố gắng thực hiện hơn", người đứng đầu ngành y tế nói.

Ông cũng cảnh báo về biến chủng Omicron do tốc độ lây nhiễm rất cao, gấp 7 lần so với biến chủng Delta trên người chưa tiêm vaccine và gấp 3 lần đối với người đã tiêm vaccine. Biến chủng này gây bệnh diễn biến nhẹ hơn so với chủng Delta, song có thể khiến nhiều người cùng lúc bị lây nhiễm, dẫn đến số lượng F0 nặng tăng. Từ đó, hệ thống y tế có thể bị quá tải, gây các ca tử vong không mong muốn nên cần giám sát chặt ca nhiễm biến chủng mới này.

"Tôi cho rằng không được thấy biến chủng nhẹ hơn mà lơ là. Tôi lưu ý tất cả cơ sở y tế và người dân phải có một Tết an toàn, làm sao kiểm soát dịch bệnh", Bộ trưởng nói.

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long khi thăm chúc Tết các bệnh viện tại Hà Nội, chiều 31/1. Ảnh: Chi Lê

Bộ trưởng kêu gọi tiếp tục áp dụng biện pháp phòng dịch 5K (khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tụ tập - khai báo y tế). Ngành y tế sẽ triển khai tất cả biện pháp từ tiêm chủng đến nâng cao năng lực hệ thống y tế, chăm sóc điều trị bệnh nhân ở các tuyến. Trong Tết, cơ sở điều trị F0 hoạt động như bình thường. Các cơ sở y tế đảm bảo thuốc men, dịch truyền, máu, để tiếp nhận điều trị F0 và bệnh nhân khác.

Bộ Y tế xác định vaccine là yếu tố then chốt trong phòng chống Covid-19, vì vậy đã báo cáo Chính phủ về triển khai tiêm vaccine mùa xuân, tiêm chủng xuyên Tết, không nghỉ. Mọi người khi trở về quê ăn Tết có thể đăng ký tiêm ngay tại địa phương.

Về tiêm chủng cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, Bộ trưởng Y tế cho biết đã đánh giá toàn diện, thường xuyên tham khảo với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và các quốc gia khác. Bộ Y tế cũng đang đàm phán với hãng cung cấp để mua vaccine tiêm cho trẻ, khi có vaccine sẽ tiêm chủng thận trọng, an toàn.

Một trong những mục tiêu của Bộ Y tế trong năm 2022 là nâng mức phụ cấp, chế độ cho cán bộ y tế và cải cách hành chính. Bộ trưởng Long ghi nhận cống hiến của nhân viên toàn hệ thống y tế, những thiệt thòi, về chế độ, thu nhập mà họ phải chịu. Vì vậy, Bộ Y tế đề nghị địa phương đảm bảo quan tâm lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch, đồng thời báo cáo các cấp có thẩm quyền nhằm nâng cao chế độ phụ cấp. Các cấp có thẩm quyền cơ bản thống nhất nâng cao mức độ phụ cấp cho nhân viên y tế cơ sở lên 100% mức lương, thay cho mức 40% (người cao nhất là 70%) như hiện nay. Bộ trưởng cũng cho biết đang nỗ lực xây dựng nghị định trình Chính phủ về vấn đề này.

Mặt khác, Bộ Y tế sẽ cải cách chế độ tài chính, quan tâm nhiều hơn tới y tế cơ sở, lực lượng y tế ở tất cả các tuyến. Giải pháp là nâng cao chất lượng khám chữa bệnh đồng thời nâng cao thu nhập để nhân viên y tế yên tâm công tác.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam ghi nhận hơn 2,2 triệu ca nhiễm, 37.777 ca tử vong. Tính đến 31/1, tổng cộng 181,2 triệu liều vaccine đã được tiêm, trong đó tiêm mũi một là 79 triệu liều, tiêm mũi hai là 74,1 triệu liều, tiêm mũi 3 (tiêm bổ sung/tiêm nhắc và mũi 3 liều cơ bản) là 28 triệu liều. Toàn quốc đã ghi nhận 185 ca nhiễm biến chủng Omicron tại: TP HCM 92, Quảng Nam 27, Quảng Ninh (20), Hà Nội 14, Khánh Hòa 11, Đà Nẵng 8, Kiên Giang 4, Thanh Hóa 2, Hải Dương, Hải Phòng, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Lâm Đồng, Ninh Bình mỗi nơi một.

Chi Lê