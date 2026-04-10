Bộ trưởng Y tế giải thích lý do bệnh viện nghìn tỷ vẫn 'đắp chiếu' sau 10 năm

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 kéo dài suốt 10 năm do sai phạm ngay từ đầu, chồng chéo pháp lý khiến việc xử lý rất phức tạp.

Thảo luận tổ sáng 10/4, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan nêu thực trạng các dự án tồn đọng là một trong những thách thức lớn hiện nay, đòi hỏi phải rà soát tổng thể, minh bạch và có giải pháp tháo gỡ theo chỉ đạo của Bộ Chính trị và Chính phủ.

Với hai dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2, bà cho biết phần xây dựng đã hoàn thiện với chất lượng cao "như khách sạn 5 sao", nhưng công trình vẫn chưa thể đưa vào sử dụng sau 10 năm do vướng thủ tục quyết toán, phòng cháy chữa cháy và các yêu cầu kỹ thuật.

Theo Bộ trưởng, khó khăn lớn nhất nằm ở việc sai phạm phát sinh ngay từ giai đoạn ký kết hợp đồng. Nếu chỉ đặt yêu cầu không hợp thức hóa các sai phạm đã xảy ra thì rất khó xử lý dứt điểm.

Một điểm nghẽn quan trọng là tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy. Công trình được xây dựng theo quy định cách đây 10 năm, nhưng khi thẩm định lại phải áp dụng tiêu chuẩn mới chặt chẽ hơn. Điều này buộc phải điều chỉnh thiết kế, tháo dỡ một số hạng mục, bổ sung kết cấu và thực hiện lại quy trình phê duyệt.

Quá trình thẩm tra cũng phát sinh vướng mắc khi nhiều nội dung không còn phù hợp với quy định hiện hành. Việc xác định giá trị quyết toán và thanh toán cho nhà thầu vì vậy chưa thể hoàn tất.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại họp tổ. Ảnh: Hoàng Phong

Bộ trưởng Y tế cho rằng mỗi dự án tồn đọng có những vướng mắc riêng, nhưng điểm chung là nếu chỉ dừng ở kết luận thanh tra mà không có quyết tâm tổ chức thực hiện thì sẽ không thể tháo gỡ.

Cách tiếp cận hiện nay là nhìn nhận các sai phạm đã xảy ra, từ đó tìm giải pháp xử lý phù hợp; đồng thời cần có cơ chế bảo vệ cán bộ tham gia khắc phục hậu quả, tránh tâm lý e ngại do lo bị quy trách nhiệm khi xử lý các vấn đề tồn đọng. Việc xử lý phải bảo đảm lợi ích chung, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, đồng thời cần triển khai sớm để tránh kéo dài gây lãng phí nguồn lực.

Hai dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Việt Đức cơ sở 2 được khởi công năm 2015, quy mô mỗi bệnh viện 1.000 giường, nhằm giảm tải cho cơ sở hiện hữu. Dự án đặt tại tỉnh Ninh Bình nhưng đã dừng thi công từ đầu năm 2021, một số hạng mục xuống cấp.

Thanh tra Chính phủ cuối tháng 3 xác định nhiều vi phạm trong hầu hết các khâu từ đấu thầu, xây dựng đến quản lý dự án. Các sai phạm khiến dự án chậm tiến độ hơn 7 năm, gây lãng phí lớn, với dấu hiệu thiệt hại ngân sách khoảng 1.253 tỷ đồng.

Sơn Hà