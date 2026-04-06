Bộ trưởng Thể thao Iran: 'Chỉ dự World Cup ở Mexico'

Bộ trưởng Thể thao Iran Ahmad Donyamali để ngỏ khả năng đội nhà dự World Cup 2026, nhưng yêu cầu FIFA chuyển toàn bộ trận đấu của họ từ Mỹ sang Mexico.

Phát biểu với hãng thông tấn Anadolu ngày 5/4, ông Donyamali cho biết việc Iran dự World Cup chỉ diễn ra nếu đề nghị được chấp thuận. "Nếu yêu cầu của chúng tôi được thông qua, Iran chắc chắn sẽ dự World Cup", ông nói.

Ngược lại, khả năng đội tuyển này đến Mỹ thi đấu hiện rất thấp, trừ khi có những đảm bảo an ninh rõ ràng từ nước chủ nhà.

Cầu thủ Iran hát quốc ca, cầm ảnh những em nhỏ được cho là thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel tại Iran, trước trận giao hữu với Costa Rica tại Antalya, miền nam Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 31/3/2026. Ảnh: AP

Iran ở bảng G cùng Bỉ, Ai Cập và New Zealand. Cả ba trận vòng bảng của họ đều được bố trí tại bờ Tây nước Mỹ, gồm hai trận ở Los Angeles và một trận tại Seattle. Trận ra quân gặp New Zealand dự kiến diễn ra ngày 16/6, trước khi Iran lần lượt đối đầu Bỉ rồi Ai Cập trong các ngày tiếp theo.

Tuy nhiên, lịch thi đấu này đang trở thành trở ngại lớn. Từ cuối tháng 2/2026, xung đột giữa Iran với Mỹ và Israel bùng phát sau các cuộc không kích nhằm vào lãnh thổ Iran, kéo theo những đợt đáp trả bằng tên lửa và máy bay không người lái từ Tehran. Tình hình an ninh tại khu vực Trung Đông cũng như quan hệ ngoại giao giữa Iran và Mỹ vì thế trở nên đặc biệt căng thẳng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump từng tuyên bố Iran được chào đón tới thi đấu, nhưng không tin việc họ xuất hiện tại Mỹ là phù hợp "vì sự an toàn của chính họ".

Phát biểu đó lập tức vấp phải phản ứng từ phía Iran, khi Liên đoàn Bóng đá nước này (FFIRI) cho rằng không ai có thể loại đội tuyển khỏi World Cup, nhưng cũng đặt dấu hỏi về khả năng đảm bảo an ninh.

Chủ tịch FFIRI Mehdi Taj khẳng định Iran sẽ không đến Mỹ nếu không có cam kết an toàn cụ thể. "Khi phía Mỹ không thể đảm bảo an ninh cho đội tuyển, chúng tôi chắc chắn sẽ không di chuyển tới đó", ông nói.

FFIRI đã khởi động đàm phán với FIFA để chuyển địa điểm thi đấu sang Mexico, một trong ba quốc gia đồng chủ nhà.

Đề xuất này được bộ Thể thao Iran ủng hộ. Ông Donyamali coi việc chuyển sang Mexico là giải pháp hợp lý, vừa giúp Iran tham dự giải, vừa giảm thiểu rủi ro trong bối cảnh chiến sự chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ông cũng chỉ trích những phát biểu từ phía Mỹ là không cân bằng về đạo đức và logic.

Dù vậy, phía FIFA đã nhanh chóng đưa ra lập trường cứng rắn. Chủ tịch Gianni Infantino khẳng định các trận đấu sẽ diễn ra đúng theo lịch đã công bố, đồng nghĩa không có chuyện thay đổi địa điểm thi đấu riêng cho Iran. "Các trận đấu sẽ được tổ chức đúng nơi đã được bốc thăm", ông nói sau cuộc gặp với đại diện FFIRI.

Tuyên bố của ông Infantino gần như bác bỏ khả năng Iran được thi đấu tại Mexico. Tuy nhiên, FIFA vẫn kỳ vọng đội bóng này sẽ góp mặt tại giải, bất chấp những căng thẳng ngoài sân cỏ. Trước đó, người đứng đầu FIFA cũng từng khẳng định Iran sẽ có mặt tại World Cup.

Trong khi các cuộc trao đổi giữa hai bên chưa đạt được kết quả, đội tuyển Iran vẫn tiếp tục khâu chuẩn bị chuyên môn cho giải đấu. Bộ trưởng Donyamali cho biết các cầu thủ vẫn tập luyện bình thường và sẽ sẵn sàng nếu chính phủ bật đèn xanh tham dự. Ông đồng thời kêu gọi FIFA và chủ nhà phải đưa ra những đảm bảo cụ thể về an ninh cho toàn bộ thành viên đội tuyển.

World Cup 2026 khởi tranh ngày 11/6 tại Mexico, trước khi các trận đấu diễn ra tại Mỹ và Canada từ ngày 12/6. Trận chung kết được tổ chức ngày 19/7 tại sân MetLife, bang New Jersey, Mỹ.

Hoàng An (theo Al Jazeera)