Bộ trưởng Tài chính Mỹ không hài lòng khi Chủ tịch Fed bị điều tra

Ông Scott Bessent lo ngại việc điều tra hình sự Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ Jerome Powell gây tác động tiêu cực tới thị trường tài chính.

Ngày 12/1, CNN trích nguồn tin thân cận cho biết Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã nói với một số người rằng ông không hài lòng với quyết định điều tra hình sự Chủ tịch Fed Jerome Powell. Bessent lo ngại quyết định này gây ảnh hưởng tiêu cực tới thị trường. Đầu năm ngoái, ông từng cảnh báo Tổng thống Trump rằng việc sa thải Powell có thể khiến thị trường tài chính biến động.

Trước đó, Axios cũng đưa tin này. Trang này trích nguồn tin thân cận cho biết tối 11/1, Bessent nói với Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc điều tra Powell "gây ra một cuộc hỗn loạn" và có thể không tốt với các thị trường tài chính.

Trên NBC News, ông Trump khẳng định "không biết gì" về việc Chủ tịch Fed bị điều tra.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tại Nhà Trắng tháng 9/2025. Ảnh: AFP

Powell cho biết Fed đã nhận trát triệu tập của đại bồi thẩm đoàn về dự án cải tạo trụ sở Fed. Ông cho rằng đây chỉ là "cái cớ" vì đã không giảm lãi suất mạnh tay như mong muốn của ông Trump.

Dù vậy, một số quan chức Mỹ khẳng định động thái chưa từng có của Bộ Tư pháp không mang động cơ chính trị. Họ nhấn mạnh vẫn còn nhiều nội dung cần làm rõ trong cuộc điều trần của Powell hồi tháng 6. Jeanine Pirro - công tố viên tại Washington cho biết trong một bài đăng trên X rằng văn phòng của bà đã "nhiều lần liên hệ với Fed để trao đổi về tình trạng đội vốn và lời điều trần của Chủ tịch trước Quốc hội, nhưng đều bị phớt lờ và buộc phải sử dụng các thủ tục pháp lý".

Trước đó, Russell Vought - Giám đốc Văn phòng Quản lý và ngân sách Nhà Trắng cáo buộc Powell vi phạm pháp luật khi không tuân thủ các quy định giám sát của chính phủ và nói dối Quốc hội về chi tiết dự án cải tạo trụ sở Fed.

Tuy nhiên, cuộc điều tra cũng vấp phải chỉ trích từ lưỡng đảng ngay sau khi được tiết lộ vào tối 11/1. Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa John Kennedy cho biết ông sẽ "rất sốc" nếu Powell "làm điều gì sai trái". Thượng nghị sĩ Lisa Murkowski gợi ý Quốc hội có thể cần mở cuộc điều tra với Bộ Tư pháp. Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện John Thune cho rằng động thái này có thể làm phức tạp quá trình thay thế Powell, đồng thời nhấn mạnh mong muốn Fed hoạt động độc lập.

Thị trường tài chính Mỹ phiên 12/1 gần như không phản ứng trước thông tin về cuộc điều tra. Dù giảm điểm khi mở cửa, các chỉ số chứng khoán Mỹ sau đó quay đầu tăng, chốt phiên ở mức cao kỷ lục. Thị trường trái phiếu chính phủ nước này cũng không biến động.

Hà Thu (theo Reuters)