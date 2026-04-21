Bộ trưởng Tài chính: Hơn 3 triệu tỷ đồng đang đọng ở loạt dự án đầu tư, đất đai

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết khoảng 200.000 ha đất và 3,3 triệu tỷ đồng tồn đọng trong các dự án đầu tư, đất đai cần được khơi thông, tạo nguồn lực cho tăng trưởng kinh tế.

Sáng 21/4, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về phát triển kinh tế - xã hội. Lần đầu tiên tân Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn đăng đàn giải trình trước Quốc hội, kể từ sau khi ông giữ chức vụ này hôm 8/4.

Theo Bộ trưởng Tài chính, hiện cả nước có 200.000 ha đất và loạt dự án đầu tư, đất đai dang dở khoảng 3,3 triệu tỷ đồng. Con số này gấp 3 lần tổng vốn đầu tư công dự kiến giải ngân năm nay (khoảng 1,1 triệu tỷ đồng).

"Đây là điểm nghẽn, nhưng cũng là nguồn lực, động lực cho tăng trưởng thời gian tới", Bộ trưởng Tuấn nói, bày tỏ mong muốn Quốc hội ủng hộ và giám sát để điểm nghẽn này được tháo gỡ, đưa dòng vốn đang tắc nghẽn vào hỗ trợ sản xuất kinh doanh, tăng trưởng kinh tế.

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn giải trình trước Quốc hội tại phiên họp sáng 21/4.

Trong lần đầu giải trình ở nghị trường, tân Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn gần như không cần nhìn văn bản để làm rõ thêm các con số hay vấn đề đại biểu quan tâm. Dù vậy, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng - người điều hành phiên họp - hai lần nhắc tân Bộ trưởng đã "quá thời gian" giải trình và cần tập trung hơn vào vấn đề chính sách tài khóa, giải ngân vốn đầu tư công, thuế...

Năm nay, Việt Nam đặt mục tiêu GDP tăng hai chữ số, tạo đà duy trì tăng trưởng ngưỡng cao những năm tới. Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nhìn nhận mục tiêu này "rất thách thức, nhưng không còn con đường nào khác" để Việt Nam trở thành nước phát triển, công nghiệp hiện đại vào 2045.

Ông dẫn số liệu của Cục Thống kê, GDP quý I tăng 7,83%. Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai chữ số năm nay, ông nói GDP của ba quý còn lại phải tăng 10-11%. Nhưng kinh tế Việt Nam cũng đang đứng trước thách thức không nhỏ từ xung đột Trung Đông, bùng phát từ cuối tháng 2.

Theo đánh giá của các chuyên gia, giá dầu thô tăng 10% sẽ làm giảm tăng trưởng khoảng 0,4% và lạm phát tăng 0,5%. Ông Tuấn cho biết theo các báo cáo hiện giá một sợi cáp quang đã tăng gấp 6 lần so với cùng thời điểm năm ngoái.

"Bộ Tài chính sẽ tham mưu Chính phủ các giải pháp, trong đó rà soát, cập nhật lại kịch bản tăng trưởng và giao nhiệm vụ tới từng cơ quan, địa phương, doanh nghiệp", ông nói.

Tại kỳ họp này, Chính phủ sẽ trình Quốc hội tháo gỡ điểm nghẽn tại các luật về thuế, như Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN), giá trị gia tăng (VAT), thu nhập doanh nghiệp và tiêu thụ đặc biệt. Trong đó, ngưỡng doanh thu miễn thuế với hộ kinh doanh dự kiến sẽ không quy định "cứng" trong luật, và giao Chính phủ quy định phù hợp thực tế.

Nhiều chuyên gia đề nghị nâng ngưỡng chịu thuế hộ kinh doanh lên 1-2 tỷ đồng, phân loại theo ngành, song có ý kiến cho rằng việc thay đổi chính sách lúc này là quá sớm.

Bộ trưởng Tuấn cho rằng việc sửa đổi một số chính sách thuế nhằm đảm bảo thu "đúng, đủ, kịp thời" và tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp phát triển, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ trong bối cảnh địa chính trị thế giới bất ổn hiện nay.

Các Đại biểu Quốc hội nghe Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn giải trình tại phiên thảo luận sáng 21/4.

Về phát triển thị trường vốn (gồm trái phiếu và cổ phiếu), ông Tuấn thừa nhận nền kinh tế hiện phụ thuộc rất lớn vào thị trường tiền tệ, trong khi đó đây chỉ là kênh dẫn vốn ngắn hạn.

Chứng khoán Việt Nam được FTSE Rusell xác nhận nâng hạng từ thị trường cận biên lên mới nổi thứ cấp từ ngày 21/9. Theo Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn, đây là cơ hội thu hút vốn với thị trường cổ phiếu thời gian tới.

Còn thị trường trái phiếu Chính phủ, sau thời gian trầm lắng, đã có dấu hiệu khởi sắc trở lại. Ông Tuấn cho hay năm nay, huy động vốn qua kênh này phấn đấu đạt 900.000 tỷ đồng, tăng 100.000 tỷ so với 2025. "Muốn để thị trường vốn phát triển, chúng ta phải cải cách từ thể chế, hạ tầng đến thành viên thị trường", ông Tuấn nói, đồng thời khẳng định chính sách tài khóa sẽ hợp chặt chẽ với tiền tệ, đảm bảo cung cấp đủ vốn cho nền kinh tế và ổn định kinh tế vĩ mô.

