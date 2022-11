Bộ trưởng Quốc phòng New Zealand thăm Ukraine

New Zealand cho biết bộ trưởng quốc phòng nước này đã thăm Kiev để tái khẳng định cam kết hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

"Chúng tôi đã thảo luận về việc New Zealand gần đây quyết định kéo dài sứ mệnh hỗ trợ huấn luyện binh sĩ Ukraine ở Anh tới tháng 7/2023", Bộ trưởng Quốc phòng New Zealand Peeni Henare cho biết sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Ukraine Oleksii Reznikov ở Kiev hôm nay.

Đây là lần đầu tiên một quan chức cấp bộ trưởng của New Zealand thăm Ukraine kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở nước này cuối tháng 2.

Theo ông Henare, chuyến thăm Kiev nhằm gửi đi thông điệp mạnh mẽ rằng "sự ủng hộ của New Zealand cho nỗ lực phòng vệ của Ukraine trong cuộc xung đột với Nga không thể bị lay chuyển". Tuy nhiên, ông tái khẳng định các binh sĩ Lực lượng Phòng vệ New Zealand (NZDF) sẽ không tham chiến ở Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng New Zealand Peeni Henare trả lời phỏng vấn Reuters tại Singapore ngày 11/6. Ảnh: Reuters.

New Zealand tuần trước thông báo sẽ triển khai thêm 66 quân nhân tới Anh để giúp huấn luyện binh sĩ Ukraine. New Zealand có 120 binh sĩ NZDF đang đảm nhiệm sứ mệnh này ở Anh.

Kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, Wellington đã viện trợ hơn 37 triệu USD cho Kiev. New Zealand còn trừng phạt hơn 1.200 cá nhân và tổ chức Nga để đáp trả. Gần đây, Ngoại trưởng New Zealand Nanaia Mahuta thông báo tập trung lệnh trừng phạt nhằm vào lĩnh vực an ninh và quốc phòng Nga.

Như Tâm (Theo Reuters, NZ Herald)