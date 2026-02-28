Bộ trưởng Quốc phòng dâng hương tưởng niệm đại tướng Võ Nguyên Giáp

Quảng NinhĐại tướng Phan Văn Giang dẫn đầu đoàn Bộ Quốc phòng dâng hoa, dâng hương tưởng niệm đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Đoàn An điều dưỡng 22 Hạ Long, chiều 28/2.

Tham gia đoàn có đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và lãnh đạo Bộ Quốc phòng.

Trước văn bia tưởng niệm, đoàn công tác ôn lại cuộc đời, sự nghiệp của đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhấn mạnh khi sinh thời ông luôn quan tâm đặc biệt đến nhiệm vụ bảo vệ biển, đảo. Từ những năm 1960, dự báo Mỹ gia tăng hoạt động trinh sát ra miền Bắc, đại tướng đã chọn điểm cao này làm nơi làm việc, trực tiếp giao nhiệm vụ tác chiến và chỉ đạo xây dựng kế hoạch phòng thủ chiến lược cho các tỉnh ven biển miền Bắc.

Năm 1982, Bộ Quốc phòng xây dựng khu vực này thành nơi làm việc của đại tướng Võ Nguyên Giáp, từ đó địa danh được nhân dân gọi là "Đồi Ông Giáp".

Sau lễ dâng hương, đoàn công tác trồng cây lưu niệm trong khuôn viên khu di tích.

Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang dâng hương tưởng niệm đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Hoàng Phong

Đại tướng Võ Nguyên Giáp sinh ngày 25/8/1911 tại làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy. Ông là đại tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam khi mới 37 tuổi; từng giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng, Tổng tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam. Ông từ trần ngày 4/10/2013, an nghỉ tại quê nhà ở Vũng Chùa - Đảo Yến, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình cũ (nay là Quảng Trị).

Sáng cùng ngày, đại tướng Phan Văn Giang cùng Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân lần thứ ba cho Quân chủng Hải quân tại Hải Phòng.

Sơn Hà