Bộ trưởng Ngoại giao trao Huân chương Hữu nghị cho Đại sứ Mỹ Knapper

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trao tặng Đại sứ Mỹ phần thưởng cao quý của nhà nước Việt Nam, thể hiện sự ghi nhận những đóng góp của ông trong nhiệm kỳ công tác.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Lương Cường, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung hôm nay trao tặng Huân chương Hữu nghị cho Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Evans Knapper, theo Bộ Ngoại giao.

Huân chương Hữu nghị là phần thưởng cao quý của nhà nước Việt Nam dành cho cá nhân và tập thể nước ngoài có những đóng góp to lớn, tích cực trong việc xây dựng, củng cố và phát triển tình hữu nghị, đoàn kết và hợp tác giữa Việt Nam với các nước trên thế giới. Việc trao tặng Huân chương Hữu nghị cho Đại sứ Knapper thể hiện sự ghi nhận của lãnh đạo và nhân dân Việt Nam đối với những đóng góp quan trọng của ông trong suốt nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trao tặng Huân chương Hữu nghị cho Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Evans Knapper. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Tại buổi tiếp sau lễ trao huân chương, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Đại sứ trong việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Mỹ ngày càng sâu rộng, thực chất trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 9/2023. Theo Bộ trưởng, vai trò tích cực của ông Knapper đã góp phần tạo đà mạnh mẽ cho quan hệ song phương.

Bộ trưởng nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với Mỹ và đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả các chương trình nghị sự đã được lãnh đạo cấp cao hai nước thống nhất, trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và lợi ích của mỗi nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Đại sứ Knapper bày tỏ tự hào được đóng góp vào sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ hai nước, đặc biệt là việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, qua đó tăng cường tin cậy chính trị, mở rộng thương mại và nâng cao hiệu quả hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Đại sứ tái khẳng định, dù ở bất kỳ cương vị nào trong tương lai, ông sẽ luôn là người bạn của Việt Nam, tiếp tục ủng hộ và đồng hành cùng sự phát triển của quan hệ Việt Nam - Mỹ.

Ông Knapper nhậm chức Đại sứ tại Việt Nam vào tháng 1/2022. Ông trước đó giữ vị trí Phó trợ lý Ngoại trưởng về Nhật Bản và Hàn Quốc, công tác trong Vụ Các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương của Bộ Ngoại giao Mỹ. Đại sứ sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 18/1.

Huyền Lê