Bộ trưởng Israel: Chúng tôi sẽ không bao giờ rút quân khỏi Gaza

Bộ trưởng Quốc phòng Israel khẳng định nước này sẽ không bao giờ rút hoàn toàn lực lượng khỏi Dải Gaza, nhằm đảm bảo an ninh lâu dài.

"Chúng tôi đang ở sâu trong Gaza và sẽ không bao giờ rời khỏi toàn bộ khu vực này. Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Chúng tôi ở đó để bảo vệ và ngăn chặn những gì từng xảy ra", Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz cho biết hôm nay, ám chỉ cuộc tấn công của Hamas vào nước này hồi tháng 7/2023.

Phát biểu đi ngược lại những cam kết trong kế hoạch hòa bình do Mỹ hậu thuẫn, cũng như lập trường nhiều lần được Thủ tướng Benjamin Netanyahu khẳng định trước đó. Theo kế hoạch hòa bình được Israel và Hamas ký hồi tháng 10, quân đội Israel sẽ rút quân từng bước và chấm dứt hiện diện ở Dải Gaza, Tel Aviv cũng sẽ không lập các khu định cư dân sự tại vùng lãnh thổ này.

Xe quân sự Israel di chuyển qua khu vực Shijaiya, thuộc Gaza City ở phía bắc, ngày 5/11. Ảnh: AP

Đề cập tới tương lai Gaza, Bộ trưởng Katz khẳng định Israel sẽ xây dựng các đơn vị Nahal ở phía bắc Gaza vào thời điểm thích hợp, thay cho những cộng đồng định cư Do Thái từng bị giải tán khi Israel rút khỏi vùng lãnh thổ vào năm 2005.

Nahal là mô hình đơn vị dân quân, dành cho công dân có nguyện vọng nhập ngũ. Chương trình thường kéo dài một năm, bao gồm huấn luyện dự bị quân sự và các hoạt động tình nguyện trước khi công dân phục vụ trong quân ngũ. Mô hình có vai trò quan trọng trong hình thành các cộng đồng định cư Do Thái.

Phát biểu được đưa ra tại buổi lễ ở khu định cư Beit El thuộc Bờ Tây do Israel kiểm soát, nơi chính quyền Thủ tướng Benjamin Netanyahu vừa công bố kế hoạch xây dựng 1.200 căn nhà mới dành cho người Do Thái trên nền căn cứ quân sự Israel sắp đóng cửa.

Giới chức Hamas chưa bình luận về thông tin.

Những phát biểu của Bộ trưởng Katz cũng gây tranh cãi trong nội bộ Israel. Cựu tổng tham mưu trưởng quân đội Gadi Eisenkot chỉ trích chính phủ "đi ngược lại sự đồng thuận quốc gia" trong giai đoạn nhạy cảm về an ninh.

Israel dự kiến tổ chức bầu cử trong năm 2026. Vấn đề Dải Gaza cùng các khu định cư được cho là sẽ trở thành những chủ đề then chốt trong các chiến dịch vận động cử tri sắp tới.

Thanh Danh (Theo AFP, Reuters, Times of Israel)