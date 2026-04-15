Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn đề xuất 5 hướng hợp tác giáo dục Việt Nam - Trung Quốc

Hình thành trung tâm nghiên cứu chung về công nghệ mũi nhọn là một trong những đề xuất của Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn về hợp tác giáo dục đại học giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Đề xuất được Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đưa ra tại Diễn đàn hợp tác giáo dục đại học, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam - Trung Quốc ở Đại học Thanh Hoa, ngày 14/4.

Diễn đàn nằm trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Trung Quốc. Khoảng 100 trường đại học hàng đầu của hai nước cùng một số doanh nghiệp tham gia.

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn phát biểu tại Đại học Thanh Hoa, Trung Quốc, ngày 14/4. Ảnh: MOET

Theo ông Sơn, trong bối cảnh các xu thế lớn như trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, công nghệ bán dẫn, kinh tế xanh và phát triển bền vững đang làm thay đổi sâu sắc cấu trúc kinh tế - xã hội toàn cầu, hợp tác giữa các nền giáo dục lớn trong khu vực không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu tất yếu.

Việt Nam và Trung Quốc có nhiều điểm tương đồng về văn hóa, lịch sử, định hướng phát triển và đều coi trọng giáo dục, khoa học, công nghệ và nhân tài. Vì vậy, ông Sơn cho rằng hai nước có đầy đủ điều kiện để trở thành những đối tác chiến lược trong xây dựng hệ sinh thái tri thức và đổi mới sáng tạo của khu vực.

Cũng theo ông, sự gặp gỡ giữa nhu cầu phát triển của hai nền giáo dục tạo ra dư địa lớn để nâng tầm hợp tác lên giai đoạn mới - "giai đoạn hợp tác thực chất, chiều sâu và đồng kiến tạo giá trị".

Ông đề xuất 5 hướng hợp tác chính, gồm: thúc đẩy hình thành các trung tâm đổi mới sáng tạo và nghiên cứu chung trong các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn; thiết lập cơ chế chuyển giao công nghệ hai chiều; phát triển chương trình đào tạo gắn với thực tiễn theo mô hình hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp; thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của sinh viên; quốc tế hóa giáo dục đại học và hợp tác chuyển đổi số giáo dục.

Trong khuôn khổ diễn đàn, các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam và Trung Quốc đã ký kết 52 văn bản thỏa thuận hợp tác.

Theo thông tin từ một số trường như Đại học Anh Quốc Việt Nam, các bên thống nhất hợp tác trong trao đổi sinh viên và giảng viên, phát triển các chương trình song bằng, đào tạo ngắn hạn, tăng cường nghiên cứu khoa học... Đây cũng là những nội dung trong buổi thảo luận giữa Đại học Quốc gia TP HCM và Đại học Bắc Kinh.

Còn Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết ký hợp tác với 4 trường của Trung Quốc, gồm Thanh Hoa, Phúc Đán, Quảng Tây và Học viện Ngoại giao.

Hôm qua, trong bài phát biểu chính sách tại Đại học Thanh Hoa, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh để thực hiện các mục tiêu phát triển chiến lược, Việt Nam xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải trở thành động lực chính của phát triển.

Trên cơ sở đó, giáo dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao được xác định là lĩnh vực "ưu tiên của ưu tiên", giữ vai trò nền tảng trong việc xây dựng thế hệ trẻ có năng lực làm chủ công nghệ, bản lĩnh hội nhập và khát vọng cống hiến.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đồng thời đề nghị tăng cường hợp tác Việt Nam -Trung Quốc trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược, gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh trao đổi sinh viên, học giả, hợp tác đào tạo và nghiên cứu.

Dương Tâm