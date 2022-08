Bộ trưởng Công an: Hộ chiếu mẫu mới không có nơi sinh 'chỉ là vấn đề kỹ thuật'

8h50 Năm tồn tại về an ninh mạng

Trả lời câu hỏi đại biểu Cầm Thị Mẫn (Thanh Hóa) về những hạn chế trong lĩnh vực an ninh mạng, ông Tô Lâm cho rằng còn năm vấn đề. Đó là hành lang pháp lý chưa hoàn thiện; sự phối hợp giữa các đơn vị, cơ quan trong an ninh mạng chưa thực chất; thanh tra kiểm tra về an ninh mạng chưa hiệu quả, kịp thời; phần lớn nền tảng, dịch vụ OTT, ứng dụng mạng xã hội của các pháp nhân nước ngoài không có văn phòng đại diện tại Việt Nam; và còn nhiều sơ hở trong quản lý loại hình dịch vụ có nguy cơ mất an toàn về an ninh mạng như tiền ảo, kinh doanh sim rác, mở thẻ ngân hàng ảo.

Bộ Công an sẽ đẩy mạnh hoạt động của Ban chỉ đạo an toàn, an ninh mạng quốc gia; hoàn thiện cơ chế phối hợp liên ngành để xử lý các vụ việc đồng bộ; hoàn thiện hành lang pháp lý; nâng cao trình độ, phương tiện của lực lượng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao.