Bộ trưởng Bỉ kêu gọi 'bình tĩnh' sau lời đe dọa của ông Medvedev

Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ Francken kêu gọi ông Medvedev "bình tĩnh", sau khi quan chức này nói rằng Bỉ "có thể biến mất" vì siêu vũ khí mới của Nga.

"Ông ấy không ngừng đưa ra những lời đe dọa và xúc phạm", Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ Theo Francken cuối tuần trước đăng trên mạng xã hội, kèm bài hát "Bình tĩnh lại", khi đề cập đến Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. "NATO không ở trong tình trạng chiến tranh với Nga và không hề mong muốn điều đó".

Phát biểu được ông Francken đưa ra sau khi ông Medvedev ngày 30/10 chúc mừng những người bạn của nước Nga và "đặc biệt là Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ ngớ ngẩn" sau khi Moskva thử thành công siêu ngư lôi có thể mang đầu đạn hạt nhân Poseidon. Theo ông Medvedev, ngư lôi Poseidon có thể được coi là "vũ khí ngày tận thế đích thực".

Khi một tài khoản mạng xã hội bình luận rằng Bỉ nên là "bãi thử" cho vũ khí mới này, ông Medvedev đáp lại: "Như vậy nước Bỉ sẽ biến mất".

Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại thương Theo Francken trả lời báo chí tại lễ tiếp nhận tàu quét mìn M940 Oostende do Pháp chế tạo, ngày 3/11, tại căn cứ hải quân Zeebrugge. Ảnh: AFP

Cuộc đấu khẩu giữa ông Medvedev và ông Francken nổ ra sau khi tờ De Morgen của Bỉ dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng trong một cuộc phỏng vấn rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân vì NATO "sẽ xóa sổ Moskva khỏi bản đồ". Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ nói thêm ông cũng không lo ngại khả năng Nga tấn công châu Âu bằng vũ khí thông thường, vì kịch bản này cũng sẽ khiến Moskva "bị san phẳng".

Bài đăng đã khiến Moskva phản ứng dữ dội. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Aleksandr Grushko mô tả phát biểu của ông Francken là "biểu hiện của tâm lý loạn thần do chiến sự" lan rộng ở châu Âu, còn đại sứ quán Nga tại Bỉ gọi đây là "tuyên bố khiêu khích, vô trách nhiệm và xa rời thực tế".

Bộ trưởng Francken ngày 3/11 cho rằng De Morgen đã "xuyên tạc ác ý và không công bằng" phát biểu của mình trong cuộc phỏng vấn với trang HUMO được đăng tải ngày 27/10, dẫn đến những phản ứng tiêu cực cả trong quan hệ với Nga, trong dư luận và chính trường quốc nội lẫn quan hệ đối ngoại.

"Phóng viên hỏi tôi liệu Tổng thống Vladimir Putin có thể thả bom hạt nhân xuống Brussels không. Tôi trả lời là không, vì ông ấy biết rằng nếu làm vậy, chúng ta sẽ đáp trả Moskva. Đó là nguyên tắc răn đe của NATO suốt 76 năm qua. Nhưng báo De Morgen lại đưa tiêu đề rằng 'Nếu ông Putin tấn công, chúng tôi sẽ xóa Moskva khỏi bản đồ'. Tôi chưa từng nói câu đó", Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ giải thích.

"Tôi chỉ nói rằng ông Putin sẽ không tấn công Brussels, vì ông ta hiểu hậu quả sẽ rất nghiêm trọng", ông nói thêm.

Báo De Morgen chưa bình luận về cáo buộc của ông Francken. Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ từng một số lần bị truyền thông nước này nêu tên trong các vụ bê bối trước đây.

Đây là lần đầu tiên ông Francken tố ngược lại De Morgen trích dẫn sai phát biểu của ông, dù không đề cập điều này trong hơn một tuần qua và chỉ nói rằng phát biểu của mình bị hiểu sai bối cảnh.

Thanh Danh (Theo EADaily, RBC-Ukraine, BNN)