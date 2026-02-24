Bò tót - linh vật biểu tượng mới của chứng khoán Việt có ý nghĩa gì?

Bò tót - linh vật biểu tượng mới của chứng khoán Việt Nam - đại diện cho tăng trưởng và niềm tin nhà đầu tư vào sự phát triển thị trường.

Trong buổi lễ đánh cồng khai xuân ngày 24/2, Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE) giới thiệu linh vật bò tót - biểu tượng mới của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Lãnh đạo HoSE cho biết hình tượng này đại diện cho sự tăng trưởng, quyết tâm và niềm tin của nhà đầu tư vào phát triển thị trường chứng khoán - một trong những kênh vốn quan trọng của nền kinh tế.

Bức tượng khắc họa hình ảnh một chú bò tót với cơ bắp khỏe mạnh, đầu hạ thấp, cặp sừng hướng lên và trong tư thế lao về phía trước. Linh vật này thay thế cho cặp tượng bò và gấu trong thế giao đấu được đặt trước trụ sở HoSE nhiều năm qua.

Trụ sở HoSE với biểu tượng linh vật mới - bò tót, tháng 2/2026. Ảnh: Tất Đạt

Hơn hai thế kỷ qua, hình ảnh bò tót phổ biến trong giới đầu tư nói chung, đại diện cho sự lạc quan, tăng trưởng và niềm tin của nhà đầu tư. Trong thuật ngữ tài chính quốc tế, "thị trường bò" (bull market) là giai đoạn giá tài sản tăng mạnh và kỳ vọng tiếp tục đi lên. Đặc điểm cốt lõi của giai đoạn này là sự lạc quan lan rộng, dòng tiền mạnh và triển vọng kinh tế tích cực. Trái ngược là "thị trường gấu", biểu thị xu hướng giảm kéo dài, tâm lý bi quan và suy yếu kinh tế.

Không chỉ là thuật ngữ, bò tót còn hiện diện dưới dạng biểu tượng vật lý tại nhiều trung tâm tài chính lớn. Nổi tiếng nhất là tượng Charging Bull ở khu tài chính Manhattan, New York (Mỹ). Bức tượng đồng nặng hơn 3 tấn được nghệ sĩ Arturo Di Modica dựng sau cú sụp đổ thị trường năm 1987 như một thông điệp về sức mạnh phục hồi của nền kinh tế Mỹ. Tư thế lao về phía trước của con bò thể hiện "sự lạc quan tài chính mang tính tấn công" và niềm tin vào thành công trên thị trường.

Theo thời gian, Charging Bull trở thành biểu tượng không chính thức của Phố Wall, gắn liền với niềm tin vào khả năng phục hồi sau khủng hoảng. Trong đầu tư, hình ảnh bò tót cũng đại diện cho phe mua (bullish), sự lạc quan. Khi tâm lý này chiếm ưu thế, thị trường thường tăng điểm ngay cả trước những tin tức tiêu cực nhờ kỳ vọng vào tương lai.

Cận cảnh linh vật biểu tượng bò tót được đặt trước trụ sở HoSE, tháng 2/22026. Ảnh: Tất Đạt

Không phải ngẫu nhiên nhiều thị trường chứng khoán, quỹ đầu tư và tổ chức tài chính trên thế giới sử dụng hình ảnh bò trong logo, tác phẩm nghệ thuật công cộng hoặc quà lưu niệm. Biểu tượng này vừa mang tính trực quan, vừa dễ hiểu với công chúng toàn cầu, kể cả những người không chuyên về tài chính.

Bên cạnh đó, bò tót còn mang ý nghĩa văn hóa sâu rộng hơn. Trong nhiều nền văn minh, bò tượng trưng cho sức mạnh, thịnh vượng và khả năng sinh sôi, những yếu tố gắn liền với tăng trưởng kinh tế.

Theo bộ bách khoa toàn thư bằng tiếng Anh lâu đời nhất thế giới Encyclopaedia Britannica, ở nhiều xã hội nông nghiệp cổ xưa, gia súc, đặc biệt là bò, được xem như thước đo của cải và địa vị. Chúng đại diện cho khả năng lao động, sinh sản và tích lũy tài sản.

Thậm chí, từ "pecuniary" (thuộc về tiền bạc) trong tiếng Anh bắt nguồn từ chữ Latin "pecus", có nghĩa là "gia súc".

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng (người mặc áo vest đứng sát bên trái tượng bò tót) cùng các lãnh đạo ngành chứng khoán chụp ảnh lưu niệm với linh vật biểu tượng, ngày 24/2. Ảnh: Tất Đạt

Chia sẻ với VnExpress, lãnh đạo một công ty chứng khoán cho rằng bức tượng bò tót đặt trước trụ sở HoSE ngoài tính thẩm mỹ, còn truyền tải kỳ vọng về một chu kỳ tăng trưởng dài hạn thị trường chứng khoán Việt Nam.

Tuy nhiên, bà cho rằng việc chọn biểu tượng bò tót không hàm ý mong thị trường "xanh mãi" một cách chủ quan. Thay vào đó, hình ảnh này nhắc nhở nhà đầu tư về sự kiên định và tầm nhìn dài hạn giữa các quy luật tăng giảm đan xen của thị trường.

"Bò tót đại diện cho tinh thần luôn hướng về phía trước, chấp nhận rủi ro để tìm kiếm tăng trưởng", bà nói.

Tất Đạt