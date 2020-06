Bỏ thuốc đầu độc gia đình người tình

Bình ĐịnhMâu thuẫn với gia đình người tình, Lê Trọng Cư, 39 tuổi, ở thị xã Hoài Nhơn bỏ thuốc diệt cỏ vào nước uống để đầu độc.

Ngày 8/6, Cư bị Công an huyện Phù Mỹ tạm giữ. Bước đầu nghi phạm khai nhận đã bỏ thuốc nhằm đầu độc cả gia đình chị Phạm Thị Gái (43 tuổi, ở xã Mỹ Đức).

Theo điều tra, sáng qua, chị Gái lấy nước từ bình lọc của gia đình thì ngửi có mùi khó chịu, khi uống đầu lưỡi bị tê. Thấy bất thường, chị kiểm tra bình lọc, bình thủy và các dụng cụ đựng nước cho vật nuôi, phát hiện có màu xanh và mùi giống nhau nên thông báo cho mọi người không được dùng.

Sau hơn một giờ, chị Gái thấy người mệt, khó thở nên được đưa đi cấp cứu.

Qua thông tin người nhà cung cấp, cảnh sát xác định, người hạ độc bằng thuốc diệt cỏ chính là Lê Trọng Cư, chồng hờ chị Gái.

"Hai người sống với nhau như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn. Sự việc có thể do mâu thuẫn trong cuộc sống giữa con rể và bố mẹ vợ", một lãnh đạo Công an Phù Mỹ nói và cho biết đã chuyển hồ sơ sự việc cho Công an tỉnh.

Phạm Linh