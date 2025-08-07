Bộ Tài chính: Sẽ có 'nhiều hơn một' sàn giao dịch tiền mã hóa

Sẽ có "nhiều hơn một" sàn giao dịch tiền mã hóa được thí điểm để tạo cạnh tranh, nhưng đây là lĩnh vực mới nên số lượng sàn sẽ không nhiều, theo Thứ trưởng Tài chính.

Tháng trước, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính trình dự thảo Nghị quyết về thí điểm thị trường tài sản mã hóa. Tại họp báo Chính phủ ngày 7/8, Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết đây là lĩnh vực mới, chưa phổ biến trên thế giới, đòi hỏi vừa xây dựng, vừa bảo đảm triển khai an toàn, bền vững trong điều kiện Việt Nam.

Hiện Bộ Tài chính cơ bản hoàn chỉnh đề án trên và đề xuất trình Chính phủ. Chính phủ đã báo cáo cấp có thẩm quyền, xin chủ trương thực hiện thí điểm thị trường tài sản mã hóa. Dự kiến Chính phủ sẽ ban hành quy định về thí điểm thị trường giao dịch tài sản này ở Việt Nam trong tháng 8, sau khi được cấp có thẩm quyền chấp thuận.

Về số lượng sàn giao dịch tham gia thí điểm, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho hay "chắc chắn sẽ có hơn một sàn" để đảm bảo cạnh tranh. Tuy nhiên, nhà điều hành sẽ không cấp phép nhiều do lo ngại khó đánh giá sau thời gian thí điểm.

Ông Chí nói thêm Bộ Tài chính sẽ đưa ra các tiêu chí, điều kiện, tiêu chuẩn về công nghệ thông tin, năng lực tài chính, chuyên môn... với tổ chức muốn tham gia cung cấp dịch vụ này. Ngoài ra, Bộ cũng dự kiến đề xuất khuyến khích thành phần kinh tế tư nhân tham gia thực hiện công việc này, với tinh thần Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân.

Trong khi đó, theo khuyến nghị của các chuyên gia, tài sản số giao dịch trên sàn thí điểm này cần là loại có vốn hóa lớn, thanh khoản tốt và có cộng đồng đầu tư đông đảo.

Theo Luật Công nghiệp, công nghệ số, tài sản mã hóa là một loại tài sản số sử dụng công nghệ mã hóa hoặc công nghệ số khác để xác thực trong quá trình tạo lập, phát hành, lưu trữ, chuyển giao.

Tuy nhiên, pháp lý về quản lý tài sản này khi các bên tham gia giao dịch, chuyển quyền sở hữu, cũng như nghĩa vụ thuế khi có hoạt động liên quan tới tài sản số... hiện chưa có. Do đó tại nghị quyết chất vấn vào tháng 6, Quốc hội yêu cầu cần sớm đưa ra khung pháp lý hoàn chỉnh để vận hành thí điểm thị trường tài sản mã hóa.

Hiệp hội Blockchain Việt Nam (VBA) dẫn số liệu từ công ty phân tích Chainalysis cho thấy dòng vốn từ thị trường blockchain vào Việt Nam giai đoạn 2023-2024 đạt trên 105 tỷ USD với lợi nhuận tạo ra gần 1,2 tỷ USD (2023). Còn theo báo cáo của Triple-A năm 2024, hơn 20% dân số Việt Nam sở hữu tiền số. Việt Nam cũng nằm trong nhóm ba quốc gia đứng đầu về chỉ số chấp nhận crypto theo dữ liệu của công ty phân tích Chainalysis, với mức độ phổ cập cao gấp 3-4 lần so với trung bình toàn cầu.

Phương Dung