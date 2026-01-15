Bộ Tài chính đề nghị Đà Nẵng xây dựng cơ chế đặc thù cho khu đô thị lấn biển

Bộ Tài chính đề nghị UBND TP Đà Nẵng phối hợp xây dựng dự thảo nghị định về cơ chế đặc thù cho dự án khu đô thị lấn biển, trình Chính phủ trong tháng 2.

Giữa tháng 1, Bộ Tài chính có văn bản gửi UBND TP Đà Nẵng, đề nghị phối hợp xây dựng dự thảo nghị định quy định cơ chế, chính sách đặc thù cho dự án khu đô thị lấn biển tại vịnh Đà Nẵng. Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì tham mưu, trình Chính phủ ban hành nghị định làm cơ sở pháp lý triển khai dự án.

Theo Bộ Tài chính, nghị định dự kiến quy định chi tiết các cơ chế đặc thù về quy hoạch, đầu tư, tài chính - thuế, đất đai, tài nguyên, môi trường, xuất khẩu, nhập khẩu và thủ tục hành chính đối với dự án xây dựng khu đô thị lấn biển.

Để bảo đảm tiến độ trình Chính phủ trong tháng 2 theo trình tự, thủ tục rút gọn, Bộ đề nghị Đà Nẵng phối hợp xây dựng dự thảo theo Điều 50, Điều 51 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời tuân thủ quy định về hoạt động lấn biển tại Điều 190 Luật Đất đai. Hồ sơ dự thảo cần gửi về Bộ Tài chính trước ngày 31/1.

Khu vực Vịnh Đà Nẵng, dọc đường Nguyễn Tất Thành hiện đã có dự án lấn biển khu đô thị quốc tế Đa Phước. Ảnh: Nguyễn Đông

Khu vực nghiên cứu lấn biển dự kiến nằm tại khu vực vịnh Đà Nẵng, dọc đường Nguyễn Tất Thành. Thành phố đang nghiên cứu đề án hình thành một đô thị mới đa chức năng, gồm khu thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế, không gian đổi mới sáng tạo cùng các dịch vụ chất lượng cao như du lịch nghỉ dưỡng, mua sắm, vui chơi giải trí, văn hóa - thể thao.

Dự án có quy mô khoảng 1.500 ha, định hướng xây dựng các đảo nhân tạo bằng công nghệ lấn biển tiên tiến, dự kiến tạo thêm khoảng 48 km đường bờ biển mới. Mục tiêu là hình thành "công viên biển đô thị", vừa mở rộng không gian phát triển kinh tế - đô thị, vừa bảo đảm yêu cầu bảo vệ môi trường, hài hòa cảnh quan và hệ sinh thái vịnh Đà Nẵng.

Để phục vụ công tác nghiên cứu và chuẩn bị đầu tư, UBND TP Đà Nẵng đã thành lập Tổ công tác nghiên cứu ý tưởng lấn biển, đánh giá các phương án và đề xuất giải pháp phù hợp với định hướng phát triển bền vững của thành phố.

Tại hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết và chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ I, tháng 11/2025, Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn khẳng định dự án lấn vịnh Đà Nẵng là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và thành phố, đã được thảo luận, cân nhắc kỹ lưỡng.

Theo ông Ấn, dự án hiện còn nhiều ý kiến khác nhau, nhất là về tác động môi trường. Một số quan điểm cho rằng sau khi Đà Nẵng và Quảng Nam hợp nhất, quỹ đất phát triển còn dồi dào nên không nhất thiết phải lấn biển. Tuy nhiên, lãnh đạo thành phố xác định đây là dự án mang tính chiến lược, có ý nghĩa biểu tượng, nhằm tạo không gian phát triển đặc thù.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho rằng, dù thành phố có dư địa mở rộng về phía Nam sau hợp nhất và sẽ có định hướng phát triển cụ thể, song việc triển khai dự án lấn biển vịnh Đà Nẵng là cần thiết để hình thành không gian phát triển mới, qua đó tăng sức hấp dẫn và thu hút mạnh dòng vốn đầu tư nước ngoài.

Nguyễn Đông