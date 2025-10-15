Bổ sung vi chất chủ động với Orthomol của Đức

Orthomol ứng dụng liệu pháp dinh dưỡng Orthomolecular mang đến giải pháp bổ sung vi chất khoa học, hỗ trợ ngăn ngừa thiếu hụt, tăng cường sức khỏe.

Orthomol - thương hiệu chăm sóc sức khỏe của Đức là một trong những công ty tiên phong áp dụng liệu pháp dinh dưỡng vi lượng Orthomolecular tại châu Âu, hướng đến mục tiêu chăm sóc sức khỏe bền vững từ bên trong.

Các sản phẩm của Orthomol được sản xuất theo tiêu chuẩn GMP và ISO 22000, tuân thủ quy định an toàn thực phẩm và y tế. Năm 2006, Orthomol trở thành doanh nghiệp đầu tiên tại Đức được TÜV Rheinland chứng nhận đạt chuẩn quốc tế DIN EN ISO 22000 trong ngành thực phẩm - một trong những tiêu chuẩn chất lượng cao nhất hiện nay. Nhờ quy trình sản xuất khép kín, kiểm soát nghiêm ngặt và công thức phối hợp cân bằng các vi chất, sản phẩm của hãng đã khẳng định được vị thế trên thị trường chăm sóc sức khỏe toàn cầu.

Tại Việt Nam, Orthomol được phân phối bởi Công ty Cổ phần Y tế Aceso, hiện có mặt tại nhiều hệ thống nhà thuốc, cửa hàng mẹ và bé trên toàn quốc.

Theo phương pháp Orthomolecular, mỗi người có một tỷ lệ vi chất cần thiết khác nhau, tùy theo thể trạng và nhu cầu của cơ thể. Ảnh: Freepik

Nền tảng khoa học của các sản phẩm Orthomol bắt nguồn từ liệu pháp dinh dưỡng vi lượng Orthomolecular - phương pháp được nghiên cứu bởi tiến sĩ Linus Pauling, nhà hóa học hai lần đoạt giải Nobel. Theo ông, nhiều bệnh lý bắt nguồn từ sự mất cân bằng phân tử trong cơ thể. Việc khôi phục cân bằng thông qua cung cấp đúng, đủ, cân đối các vi chất tự nhiên chính là chìa khóa của sức khỏe.

Khác với việc bổ sung ngẫu nhiên hay chỉ tập trung điều trị triệu chứng, liệu pháp Orthomolecular hướng đến việc cá thể hóa dinh dưỡng - mỗi người có một tỷ lệ vi chất cần thiết khác nhau, tùy theo thể trạng và nhu cầu của cơ thể. Cách tiếp cận này giúp phòng ngừa tình trạng thiếu hụt hoặc dư thừa vi chất, đồng thời hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch, cải thiện chức năng tim mạch, xương khớp, thần kinh và sinh sản.

Triết lý "bồi đắp từ gốc" của liệu pháp này cũng là nền tảng cho toàn bộ các dòng sản phẩm của Orthomol. Thay vì chỉ hỗ trợ triệu chứng, các sản phẩm hỗ trợ giúp cơ thể vận hành khỏe mạnh từ bên trong, duy trì năng lượng, tăng sức đề kháng.

Hiện Orthomol cung cấp nhiều dòng sản phẩm chuyên biệt phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho các nhóm đối tượng khác nhau, từ phụ nữ mang thai, cho con bú, người trưởng thành đến người cao tuổi. Một số sản phẩm tiêu biểu như Orthomol Natal dành cho phụ nữ mang thai và cho con bú; Orthomol Natal pre cho phụ nữ trước và trong thời kỳ mang thai; Orthomol Fertil plus hỗ trợ sức khỏe sinh sản nam giới; Orthomol Arthroplus bảo vệ và phục hồi sụn khớp; Orthomol Cardio tăng cường sức khỏe tim mạch; Orthomol Beauty hỗ trợ chăm sóc da, tóc, móng; và Orthomol Immun tăng cường sức đề kháng.

Các sản phẩm của Orthomol. Ảnh: Orthomol

Thực tế, tỷ lệ thiếu vi chất của người Việt khá cao, nguyên nhân chủ yếu là do khẩu phần ăn của người dân không đảm bảo cung cấp đủ các chất dinh dưỡng cho nhu cầu cơ thể. Theo điều tra của Viện Dinh dưỡng, khẩu phần ăn của người Việt Nam hầu hết không đáp ứng đủ 100% nhu cầu về các vitamin và khoáng chất. Vì thế, bên cạnh chế độ ăn uống thông thường, chủ động bổ sung vi chất là điều rất cần thiết.

Orthomol thành lập năm 1991 bởi tiến sĩ Kristian Glagau và hai cộng sự. Với hơn 30 năm phát triển, Orthomol hiện có mặt tại hơn 35 quốc gia, bao gồm Đức, Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Trong đó, Hàn Quốc là thị trường xuất khẩu lớn nhất, với doanh số tăng từ 20.000 hộp mỗi năm (2018) lên 200.000 hộp mỗi tháng vào năm 2024.

Thế Đan