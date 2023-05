Bổ sung dinh dưỡng giúp nâng cao miễn dịch cho người cao tuổi

Công ty Cổ phần Sữa VitaDairy Việt Nam thành lập từ năm 2005 bởi đội ngũ bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu tại Việt Nam. Đơn vị hiện có bề dày gần 20 năm nghiên cứu và đang là một trong những đơn vị dẫn đầu về các sản phẩm dinh dưỡng đặc trị. Trong thời gian qua, VitaDairy đã tiên phong đưa sữa non ColosIgG24h, nhập khẩu độc quyền từ Mỹ vào các sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ em. Hiện tại, VitaDairy hiện là một trong 3 nhà sản xuất sữa bột lớn nhất thị trường Việt Nam (theo báo cáo từ Nielsen IQ năm 2022).

Giấy XNQC Thực phẩm dinh dưỡng y học CaloSure America số: 08/XNQC-YTBD do Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Sở Y tế Bình Dương cấp ngày 6/3/2023.

Sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.