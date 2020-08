Tiểu thuyết "Quê nội", truyện đồng thoại, chân dung "Võ Quảng - một đời thơ văn"... nằm trong bộ sách nhân 100 năm sinh nhật ông.

Bộ ấn phẩm gồm năm cuốn, do Nhà xuất bản Kim Đồng phát hành. Tiểu thuyết Quê nội (gồm hai truyện Quê nội, Tảng sáng) là tác phẩm mang đậm dấu ấn của nhà văn xứ Quảng. Tập thơ Ai dậy sớm, tuyển giới thiệu những bài ông viết cho thiếu nhi với phần minh của họa sĩ Chu Linh Hoàng. Hai tuyển tập Truyện đồng thoại Võ Quảng do họa sĩ Vũ Xuân Hoàn minh họa và tập truyện Những truyện hay viết cho thiếu nhi là ấn phẩm được yêu thích của Võ Quảng. Tuyển thơ, truyện, phê bình, chân dung Võ Quảng - Một đời thơ văn là tác phẩm còn lại của bộ sách.

Bộ sách kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà văn Võ Quảng. Ảnh: NXB Kim Đồng cung cấp.

Sách của Võ Quảng từng in đậm trong hồi ức của trẻ em Việt Nam nhiều thế hệ. Độc giả nhí một thời khó quên nhân vật Cục và Cù Lao trong Quê nội - tiểu thuyết mang tính tự truyện, lấy bối cảnh sau Cách mạng Tháng Tám ở làng Hòa Phước bên dòng sông Thu Bồn, Quảng Nam. Trẻ em từ thuở ê a tập nói từng ngân nga những câu thơ như đồng dao trong Ai dậy sớm, Mầm non, Chị chổi tre, Anh đom đóm, Anh nắng sớm, Mời vào... Ông từng ghi dấu với những truyện đồng thoại tươi vui, ngôn ngữ trong trẻo, đầy chất thơ như Những chiếc áo ấm, Trăng thức, Anh Cút lủi, Mắt Giếc đỏ hoe... in trong tập Truyện đồng thoại Võ Quảng, Những truyện hay viết cho thiếu nhi - Võ Quảng.

Ấn phẩm đặc biệt Võ Quảng - Một đời thơ văn do tác giả Châu Tấn - trưởng nam của cố nhà văn biên soạn. Độc giả sẽ gặp lại những bài thơ nổi tiếng của Võ Quảng; truyện ngắn đầu tay Cái lỗ cửa, truyện vừa Cái thăng, tiểu thuyết Kinh tuyến và vĩ tuyến, truyện cổ tích Chuyện kể ở Đầm Vạc (truyền thuyết thời Hùng Vương) cùng những bài viết về văn học thiếu nhi của Võ Quảng. Phần cuối là những bài phê bình, đánh giá của các nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu về tác phẩm.

Võ Quảng sinh ra trong một gia đình có truyền thống khoa cử. 17 tuổi, ông thi đỗ vào trường Quốc học Huế. Từ năm này, ông bắt đầu tham gia hoạt động cách mạng. Ông từng bị địch bắt, chịu cảnh tù đày, quản thúc. Sau Cách mạng tháng Tám, ông đảm đương nhiều chức vụ như Chủ tịch Ủy ban Hành chính thành phố Đà Nẵng, Phó chánh án Tòa án quân sự miền Nam Việt Nam... Năm 1957, ở tuổi 37, Võ Quảng mới trình làng tác phẩm đầu tiên - tập thơ Gà mái hoa, lập tức chinh phục được bạn bè văn chương. Cùng năm, ông về làm Tổng biên tập đầu tiên của NXB Kim Đồng.

Nhà văn Võ Quảng (1920 - 2007). Ảnh: NXB Kim Đồng cung cấp.

Ngoài sáng tác thơ, truyện, ông còn viết kịch bản phim hoạt hình, dịch một số tác phẩm văn học kinh điển của thế giới sang tiếng Việt. Ông là tác giả kịch bản phim hoạt hình Sơn Tinh Thủy Tinh, Những chiếc áo ấm - hai tác phẩm được "khắc tên vào bảng vàng của ngành hoạt hình Việt Nam", theo đánh giá của họa sĩ Trương Qua. Ông là người đầu tiên phỏng dịch và giới thiệu Truyện Đông Ky-sốt (Hiệp sĩ Don Quixote) và Người anh hùng rừng Séc Vút (Robin Hood - Hiệp sĩ rừng xanh) sang tiếng Việt.

Sinh thời, nhà văn ý thức rõ tầm quan trọng của văn chương trong việc giáo dục thẩm mỹ, nhân cách cho trẻ em. Ông từng nói: "Viết cho thiếu nhi là tình yêu và lẽ sống của tôi". Ông dành nhiều thời gian, tâm sức để nghiên cứu tâm lý tiếp nhận của trẻ em, tìm hiểu phương pháp sáng tác cho thiếu nhi của các nhà văn lớn trên thế giới. Thơ văn Võ Quảng được đưa vào chương trình giảng dạy ở nhiều cấp học các thập kỷ qua. Ông qua đời năm 2007 vì bệnh nặng.

Tam Kỳ